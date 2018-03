Agnelli | “ridurre numero partite per tutelare i giocatori”

calcioweb.eu

: #ECAGeneralAssembly, Agnelli: 'Numero di partite da ridurre. VAR? Non si può tornare indietro, va introdotto ovunqu… - forumJuventus : #ECAGeneralAssembly, Agnelli: 'Numero di partite da ridurre. VAR? Non si può tornare indietro, va introdotto ovunqu… - FerraraLiberato : Retweeted Per sempre Napoli (@PerSempreNa): Agnelli come De Laurentiis: ridurre il numero delle partite -… - FerraraLiberato : RT @PerSempreNa: Agnelli come De Laurentiis: ridurre il numero delle partite - -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) “È un onore essere eletto presidente dell’Eca e presiedere la mia prima assemblea nel mio paese, nel decimo anno dalla nostra fondazione. È stato un momento per fare il punto della situazione ma anche su cosa dobbiamo fare nel futuro. Dobbiamo trovare un modo per trovare un equilibrio competitivo mentre alimentiamo il sogno, mantenendo il rispetto degli attori principali, ossia i giocatori. Per noi è fondamentale che vengano rispettati i protagonisti. Bisogna cercare di ridurre ildiper dare loro più tempo libero e fare in modo, allo stesso tempo, che il pubblico mondiale possa seguire i calendari delle diverse competizioni”. Lo ha detto il presidente dell’Eca, l’Associazione dei club europei, Andrea, al termine dell’assemblea generale a Roma. “Oggi abbiamo discusso degli obiettivi a lungo termine che abbiamo come ...