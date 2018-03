AEROPORTO ROMA FIUMICINO - Air France presenta Joon con un nuovo collegamento Roma-Parigi

Latitante arrestato in AEROPORTO Roma : 12.50 E' stato arrestato all'aeroporto di Fiumicino, appena sceso da un aereo giunto dal Canada, Tito Figliomeni, di 49 anni, esponente della cosca della 'ndrangheta Commisso di Siderno (RC). Gli agenti lo hanno fermato in quanto destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso e intestazione fittizia di beni nell'ambito dell'operazione "Bene Comune" del dicembre 2010.L'uomo, Latitante dal dicembre ...

L'AEROPORTO di Roma-Fiumicino primo al mondo per la capacità di rinnovarsi : Per Skytrax L'aeroporto di Fiumicino è il migliore al mondo per la capacità di innovarsi, Airport Council International lo reputa al top per qualità

L’AEROPORTO di Roma-Fiumicino primo al mondo per la capacità di rinnovarsi : (Foto: skytraxratings.com) L’aeroporto di Roma-Fiumicino, Leonardo da Vinci, si aggiudica due riconoscimenti da Skytrax e da Airport Council International (Aci) per i miglioramenti e la qualità dei servizi erogati. Skytrax, società internazionale di rating del settore aeroportuale, conferisce ogni anno, a uno tra i 550 scali internazionali, il riconoscimento World’s Most Improved Airport, assegnato alla struttura che ha attuato il più ...

Denunciati 4 passeggeri all’AEROPORTO di Roma Fiumicino : Roma – Denunciati 4 passeggeri sorpresi a rubare in aeroporto Roma – Due cittadini italiani, di 46 e 32 anni. Un serbo di 41 anni.... L'articolo Denunciati 4 passeggeri all’aeroporto di Roma Fiumicino proviene da Roma Daily News.

GELICIDIO E MALTEMPO - RIAPERTE LE AUTOSTRADE/ Neve Emilia Romagna - A13 chiusa : AEROPORTO Bologna in tilt : MALTEMPO, Neve e GELICIDIO, ultime notizie: riaprono tutte le AUTOSTRADE. A1 in tilt da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna.Treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:28:00 GMT)

Nuovo presidente AEROPORTO Giovanni Pellizzeri annuncia ritorno voli Aosta-Roma : La notizia era nell'aria da tempo e oggi ha trovato conferma ufficiale. Il giornalista Giovanni Pellizzeri, 37 anni, di Saint-Christophe, è il Nuovo presidente di Avda, società di gestione dell'...