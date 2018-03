Addio al geo-blocking Dal 1° aprile 2018 lo streaming dei contenuti non avrà confini in

Dal primo aprile Addio al geo-blocking : potremo vedere Sky e Netflix in tutta Europa : Dal primo aprile scatta il nuovo regolamento comunitario che rimuove il geo-blocking, permettendo ai cittadini europei di utilizzare servizi come Netflix e Sky in tutta Europa. L'articolo Dal primo aprile addio al geo-blocking: potremo vedere Sky e Netflix in tutta Europa proviene da TuttoAndroid.

Rivoluzione UE - Addio geoblocking : Programmi tv visibili ovunque : Netflix, Sky & Co saranno visibili dagli abbonati in tutta l’UE. C’è una grossa e bella sorpresa per tutti nell’uovo di Pasqua. Da domenica 1 aprile, infatti, grazie ad una Rivoluzione ad opera dell’Ue, Programmi tv e serie saranno visibili ovunque. Finalmente arriva la portabilità dei contenuti. Di cosa si tratta? Netflix, Sky & Co: arriva la portabilità dei contenuti Netflix, Sky & Co saranno visibili anche ...

Gary Beadle lascia Geordie Shore : guarda l'Addio del mitico Gaz : ... che hanno imparato benissimo dal maestro: la 16esima stagione , scopri tutto sulla nuova stagione di Geordie , va in onda ogni venerdì alle 22:50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV . guarda ...

Shopping online : Addio ai prezzi gonfiati col geoblocking - ecco cosa cambia : Arrivano degli importanti cambiamenti per lo Shopping online nell'Ue. Entro la fine dell'anno fare acquisti su internet diventerà davvero libero e senza più restrizioni. Grazie al nuovo regolamento ...

Doccia gelata per Asus ZenFone 2 : Addio alla LineageOS 14.1 e aggiornamenti fermi : Il 2018 non è iniziato nel migliore dei modi per i tantissimi utenti che qui in Italia hanno deciso di acquistare un Asus ZenFone 2 in tre anni scarsi di vita. Come si poteva facilmente immaginare, dal produttore continuano a non arrivare segnali in merito al rilascio di nuovi possibili aggiornamenti, proprio mentre il suo successore sta cominciando a toccare con mano addirittura Android Oreo. A questo si aggiunge il fatto che anche il mondo ...