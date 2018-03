Acsm-Agam chiude il bilancio con risultati stabili : risultati stabili per Acsm-Agam nel 2017. Il risultato netto è pari a 11,2 milioni di euro e si confronta con gli 11,6 milioni del 2016. L' Ebitda ante partite non ricorrenti è sceso invece a 39,1 ...

Acsm-AGAM - sì dei Comuni di Como - Monza - Sondrio e Varese a progetto multiutility : Teleborsa, - I Comuni di Como, Monza, Sondrio e Varese hanno aderito formalmente al progetto di partnership industriale e societaria avviato da ACSM-AGAM , ASPEM, AEVV, Lario Reti Holding e A2A . Lo ...

Acsm-AGAM - sì dei Comuni di Como - Monza - Sondrio e Varese a progetto multiutility : I Comuni di Como, Monza, Sondrio e Varese hanno aderito formalmente al progetto di partnership industriale e societaria avviato da ACSM-AGAM , ASPEM, AEVV, Lario Reti Holding e A2A . Lo si legge in ...

Iren e Acsm Agam cedono quota detenuta in Mestni Plinovodi : Teleborsa, - Perfezionata la cessione della quota detenuta in Mestni Plinovodi d.o.o. da parte di Iren e Acsm Agam . In particolare IRETI S.p.A., società controllata da Iren S.p.A. e attiva nel ...

Iren e Acsm Agam cedono quota detenuta in Mestni Plinovodi : Perfezionata la cessione della quota detenuta in Mestni Plinovodi d.o.o. da parte di Iren e Acsm Agam . In particolare IRETI S.p.A., società controllata da Iren S.p.A. e attiva nel settore della ...

Acsm-AGAM - il 9 aprile assemblea per multiutility Lombarda : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM S.p.A. ha convocato l'assemblea Straordinaria per approvare l'operazione di aggregazione tra utilities per il giorno 9 aprile 2018 alle ore 15.

Acsm-AGAM - il 9 aprile assemblea per multiutility Lombarda : Il Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM S.p.A. ha convocato l'assemblea Straordinaria per approvare l'operazione di aggregazione tra utilities per il giorno 9 aprile 2018 alle ore 15.00 in prima ...

A2A - Acsm-AGAM - approvata l'aggregazione : (Teleborsa) - Si concretizza il progetto di partnership tra alcune utilities del Nord italia. I Consigli di Amministrazione di ACSM-AGAM , Aspem, AEVV, AEVV Energie, Lario Reti Holding, Acel Service, ...