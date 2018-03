fanpage

Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e decreto ingiuntivo

(Di mercoledì 28 marzo 2018) La Cassazione del 26.3.2018 n. 7477 ha affermato che se al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell'erede per un debito del cuius non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell'previsti per l'dell'eredità condi, la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius ex art. 490 c.c., può essere eccepita dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione, trattandosi di fatto successivo alla definitività del titolo.