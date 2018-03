optimaitalia

: Accelerazione Samsung Galaxy S6 Edge Plus: dettagli aggiornamento di marzo (XXS4CRC4) - OptiMagazine : Accelerazione Samsung Galaxy S6 Edge Plus: dettagli aggiornamento di marzo (XXS4CRC4) -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Arriva anche il turno diS6, che ha dato il via alle danze per quel che riguarda l'del proprio impianto software, ricevendo il pacchetto relativo alle patch di sicurezza di, proprio come fatto di recente daiS6 no brand francesi. Per l'occasione la build di nostro interesse corrisponde alla sigla 'G928F', diffusa sugli sbrandizzati olandesi, di cui irelativi:S6(PHN) PDA: G928FCSC: G928FPHN3CQI1 CHANGELIST: 11762721 BUILD DATE: 15.03.2018 Android security patch level: 01.03.2018Una release, questa, che dovrebbe limitarsi ad aggiornare le patch di sicurezza, aggiungendo 49 fix per conto di Google, e pochi altri specifici per i dispositivi, introdotti appositamente dal brand asiatico. Il produttore ha provveduto a tutelare oltremodo i driver sottesi alle ...