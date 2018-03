Abusi a scuola la fiducia smarrita

Abusi sessuali in scuola materna - arrestato maestro 25enne; Roma - maxi-blitz dei vigili contro Abusivi : Per l'assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia, si tratta 'di una gara storica'. 27 marzo 2018 Redazione

Roma - arrestato un maestro di scuola materna : Abusi sessuali su bambine dai 3 ai 5 anni : A Roma un maestro 25enne abusava sessualmente delle sue piccole alunne, di età compresa dai 3 ai 4 anni. E per questo è stato arrestato, dopo le denunce presentate alle forze dell’ordine dai genitori, preoccupati di quanto raccontavano le bimbe al rientro da scuola. I Carabinieri del nucleo investigativo sono andati nella scuola materna in questione, hanno installato delle telecamere nascoste e hanno colto il maestro sul fatto, in ...

Reggio Emilia - Abusi a scuola : arrestato insegnante “sadomasochista” : Anche un insegnante molestatore, un altro maestro arrestato per violenza sessuale. Avrebbe approfittato dei momenti scolastici e del suo ruolo di docente in un corso extra scolastico per garantirsi l’ambiente dove consumare, sulle sue giovani allieve, le sue fantasie anche violente. In pochi minuti attirate nei luoghi più impensati, le giovani diventavano corpi su cui compiere atti sessuali intrisi anche di gesti di sadomasochismo. Una vicenda ...

Maniago - botte ai bimbi nella scuola di Corano. La maestra Abusiva : Da noi si fa così : Una donna 33enne ha allestito una scuola di arabo e Corano nella sua abitazione a Maniago (Pordenone). Qui oltre a impartire lezioni, impartiva anche una dose di bastonate ai bambini che frequentavno i suoi corsi abusivi.La difesa della maestraLa bengalese è stata denunciata dai Carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale di Pordenone, dopo indagini condotte da personale del Ros. Le accuse contro l'insegnate islamica sono di ...

Abusi sessuali a scuola - la soluzione non è proibire le chat con gli studenti : Un professore abusa di una minorenne, ma la colpa è tutta di Facebook, delle chat, di Whatsapp, delle “zone grigie dove l’apparente amicizia può trasformarsi in qualcosa di torbido e pericoloso”, scriveva ieri Marco Lodoli sull’edizione romana di La Repubblica. Via dalle chat. Via dai “luoghi” che usano i nostri studenti per dialogare. Ancora Lodoli: “Oggi purtroppo alcuni insegnanti credono di essere più moderni, più simpatici, più vicini ...

Abusi sessuali tra i banchi di scuola : prof arrestato Video : Massimo De Angelis, professore di un liceo di Roma, è stato accusato di aver abusato per due mesi di una 15enne, sua studentessa. Dall'interrogatorio è emerso che gli #Abusi avvenivano anche all'interno dell'istituto, durante le ore di recupero. Il professore si è giustificato dicendo di essersi innamorato della sua alunna. La scoperta delle chat private Dopo che l'insegnante è venuto a conoscenza dalla ragazza che i suoi genitori avevano ...

Abusi sessuali a scuola - il prof ammette : "Tutto vero - ero innamorato di lei" : "E' tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei". A spiegarlo, durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip, è stato il professor Massimo De Angelis, 53enne arrestato a Roma con