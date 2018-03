A Roma apre il Burger Bar Grill | sintesi tra Usa e made in Italy

Raggi apre a Salvini : «Si concentra sui poteri di Roma - è positivo» : La sindaca di Roma Virginia Raggi, regina Romana del M5s, apre a sorpresa ma non troppo a Matteo Salvini. Raggi commenta l'intervista del leader della Lega al Messaggero plaudendo al capo del...

Roma - falso allarme bomba a Rinascente - Procura apre inchiesta : La Procura di Roma aprirà una inchiesta per Procurato allarme in relazione alla telefonata di ieri di un anonimo che segnalava la presenza di un ordigno all'interno di un'auto parcheggiata nelle ...

Raggi apre a Salvini : 'Si concentra sui poteri di Roma - è positivo' : La sindaca di Roma Virginia Raggi, regina Romana del M5s, apre a sorpresa ma non troppo a Matteo Salvini. Raggi commenta l'intervista del leader della Lega al Messaggero plaudendo al capo del ...

Facebook - procura Roma apre fascicolo : 13.12 La procura di Roma ha aperto un fascicolo senza indagati, per adesso, in relazione all'esposto del Codacons su un eventuale uso improprio da parte di Facebook di profili di utenti italiani nello scandalo "Datagate" negli Usa. L'esposto del Codacons chiede una verifica su eventuali violazioni degli articoli 167e 169del codice della Privacy.

Facebook - Procura Roma apre indagine : Roma, 23 mar. (Adnkronos) – La Procura di Roma ha aperto un’indagine, al momento senza indagati o ipotesi di reato, sull’esposto presentato dal Codacons in relazione allo scandalo “Datagate” e il possibile coinvolgimento degli utenti italiani iscritti a Facebook. Il fascicolo è affidato al Procuratore aggiunto Angelo Antonio Raganelli, titolare dei reati informatici e relativi alla privacy. Nell’esposto del ...

Roma - si apre maxi voragine sulla circonvallazione Appia : due auto in sosta rimangono in bilico : Una maxi voragine si e’ aperta in strada a Roma, tra due auto in sosta, in circonvallazione Appia. Secondo quanto si e’ appreso, le due macchine sono rimaste in bilico. Sul posto 4 pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno iniziato l’intervento di recupero. La voragine e’ larga tre metri per cinque e profonda 6 metri. Il 13 marzo scorso un’altra voragine si era aperta su circonvallazione ...

Toninelli (M5S) apre a Berlusconi "I governi si fanno sui temi" Ma su Romani : 'No a condannati' : "Berlusconi? I governi si fanno sui temi non ci interessano gli interlocutori". Lo ha dichiarato Danilo Toninelli, ex deputato nella scorsa legislatura e senatore eletto nelle ultime elezioni, esponente del Movimento Cinque Stelle uscendo dal Senato in cui si è recato per svolgere la procedura di registrazione. Segui su affaritaliani.it

La Roma ai quarti di Champions League - LaPresse - : Due italiane ai quarti di finale di Champions League. Dopo la Juventus anche la Roma stacca il pass grazie alla vittoria 1-0 all'Olimpico con lo Shaktar e ribalta la sconfitta 2-1 in Ucraina. Decide ...

Si apre voragine a Roma - auto in sosta finisce dentro : Una voragine si è aperta nella notte su circonvallazione Gianicolense a Roma, coinvolgendo due auto in sosta. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. In particolare una macchina è in parte ...