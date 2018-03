A Milano le finali mondiali del concorso per startup a impatto sociale e ambientale

Pallavolo - Domenica 25 marzo le finali territoriali Under 14 di Milano Monza Lecco : Di seguito il programma completo: finali territoriali Palazzetto dello Sport - via XXV Aprile - Segrate , MI, ore 9.30 - Finale per il terzo posto maschile: GS Agliatese-Diavoli Rosa Black a seguire -...

Due progetti di Milano finalisti al Mipim di Cannes : ANSA, - Milano, 28 FEB - Sono due sono i progetti di Milano finalisti al Mipim Award di Cannes, la più grande fiera immobiliare del mondo: Porta Nuova per la categoria "Best urban regeneration project" e Feltrinelli Porta Volta, che comprende Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Microsoft House, come "Best office & business ...