A 6 anni muore per un tumore al cervello | ma dona occhi | cuore e fegato e salva 5 persone

Bari - si accascia in palestra mentre fa spinning : Antonio muore a 46 anni : È morto per un infarto Antonio Focolando, ingegnere di 46 anni e padre di una bimba di 9: è stato colto da un malore mentre si trovava in palestra e al termine della lezione di spinning si è accasciato a terra ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo.Continua a leggere

Catania - ragazza di 25 anni muore in ospedale per il morbillo. La madre : “Me l’hanno ammazzata” : Una ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta lunedì per le complicanze da morbillo all’ospedale Garibaldi di Catania. La giovane era arrivata in pronto soccorso il 23 marzo scorso: dopo un periodo in astanteria e un ricovero in osservazione intensiva – riferisce il quotidiano La Sicilia – le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Subito è stata trasferita in rianimazione. I familiari hanno presentato una ...

Ragazza di 25 anni muore di morbillo in ospedale a Catania : Una Ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta a causa del morbillo nell'ospedale Garibaldi di Catania. La notizia del decesso, avvenuto lunedì scorso, è riportata dal quotidiano 'La Sicilia'.

Salva figlia di 3 anni - ma muore annegato : bimba aveva attivato retromarcia auto per sbaglio : La tragedia è avvenuta domenica nello Stato USA di Indianapolis. La bimba era da sola in auto, quando si è messa a giocare con la leva del cambio. Il papà stava parlando con un amico ed insieme a quest'ultimo è riuscito a Salvare la piccola. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Esce di strada e si ribalta : Marco muore a 19 anni : Un ragazzo di 19 anni, Marco Agnello, di origini palermitane, è deceduto nella notte tra il 27 e il 28 marzo dopo un grave incidente avvenuto a Vigasio, nel veronese. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe uscito...

Catania - ragazza di 25 anni muore di morbillo. La mamma : “Me l’hanno ammazzata” : Maria Concetta Messina è morta all'ospedale Garibaldi di Catania di morbillo. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri: "C'è stata negligenza. Come è possibile che si sia aggravata in così breve tempo?". È il secondo caso di decesso di un paziente adulto per questa patologia dall'inizio dell'anno nella città siciliana.Continua a leggere

Donna di 25 anni muore di morbillo a Catania. La famiglia denuncia l'ospedale "Garibaldi" : Una ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta a causa del morbillo nell'ospedale "Garibaldi" di Catania. La notizia del decesso, avvenuto lunedì scorso, è riportata dal quotidiano La Sicilia. La 25enne era arrivata nel pronto soccorso il 23 marzo scorso ma dopo un periodo in astanteria e un ricovero in osservazione intensiva - scrive il quotidiano - le sue condizioni si erano aggravate velocemente tanto da ...

Moto contro auto. Muore a 24 anni. Per lunghe e interminabili ore ha lottato in ospedale. Il cordoglio degli amici : “Ci hai spezzato il cuore” : “È tutto così impossibile e assurdo.. di te solo bei ricordi ! Non riesco a dire altro. Il tuo sorriso e la tua risata sono impossibili da dimenticare amico mio. Vorrei fosse tutto solo un incubo”. È solo uno, uno dei tanti post lasciati sulla bacheca Facebook di Daniel Giardina, il ragazzo di 24 anni morto lunedì sera in un incidente stradale a Bollate mentre era in sella alla sua Moto. Daniel 24 anni di Senago era morto ...

Soffocato con una cuscino dalla mamma - Archie muore a 7 anni : “Meglio morto che con il padre” : Archie Spriggs a 7 anni è morto ucciso dalla madre nel giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere in tribunale l'udienza per l'affidamento del bambino. "Meglio morto che con il padre", avrebbe detto la donna, che è stata condannata all'ergastolo.Continua a leggere

Incinta a 14 anni dopo uno stupro - muore durante il parto : “Il suo corpo non era pronto” : Incinta a 14 anni dopo uno stupro, muore durante il parto: “Il suo corpo non era pronto” In Paraguay, un’adolescente di 14 anni è morta durante il parto. Era rimasta Incinta dopo aver subito le violenze sessuali di un uomo di 37 anni. “Il suo corpo non era pronto per una gravidanza”, ha dichiarato il […]

Incinta a 14 anni dopo uno stupro - muore durante il parto : “Il suo corpo non era pronto” : In Paraguay, un’adolescente di 14 anni è morta durante il parto. Era rimasta Incinta dopo aver subito le violenze sessuali di un uomo di 37 anni. “Il suo corpo non era pronto per una gravidanza”, ha dichiarato il direttore dell’ospedale. Nel Paese sudamericano, dove ogni giorno 4 minori sono vittime di abusi sessuali, la legislazione non permette l’interruzione di gravidanza nei casi di stupro o incesto.Continua a leggere

Firenze - incendio in una casa : muore un uomo di 72 anni - in condizioni critiche la moglie : La moglie di 67 anni è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Careggi, dove è stata trasferita anche un'altra donna in condizioni meno gravi. L'uomo sarebbe deceduto per il fumo che ha invaso completamente l'abitazione della coppia al secondo piano. Il rogo, partito sembra da un annesso agricolo nel giardino, ha poi attaccato l'abitazione