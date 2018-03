7 donne tra i 28 e i 65 anni parlano onestamente dell’essere single : Questo post è apparso per la prima volta su HuffPost USA ed è stato tradotto dall'inglese da Milena SanfilippoCirca la metà degli americani è single, e metà di quelli che si sposano finiscono per divorziare. Eppure le donne single intorno ai trent'anni devono schivare continue domande sui loro compagni (o sull'assenza di un compagno) da parte di colleghi, genitori e delle nonne che hanno come unico obiettivo ...

Yemen - Unicef : dati tragici sull’infanzia - malnutrizione grave ber bimbi e donne in gravidanza : A tre anni dall’inizio del conflitto nello Yemen, l’Unicef lancia il rapporto “If Not In School”, con dati drammatici sulla condizione dell’infanzia nel paese. Da quando il conflitto è riesploso, nel marzo 2015, 2.195 bambini sono rimasti uccisi, 3.387 mutilati, 2.443 sono stati arruolati per combattere, 279 sono stati sequestrati o detenuti arbitrariamente. 22,2 milioni di persone, fra cui 11,3 milioni di bambini e ...

“Non vedo l’ora”. L’annuncio a sorpresa di Martina Luciani - tra i volti storici di Uomini e donne. Ex di Giorgio Alfieri - eccola tornare a far parlare di sé con una rivelazione inattesa. Fan - ovviamente - emozionatissimi : Ricordate Martina Luciani? Un volto che sicuramente sarà famigliare a tutti quelli che hanno seguito Uomini e Donne nel corso delle passate edizioni, in particolar modo in quella 2006/2007. Lei, ex corteggiatrice dell’epoca, aveva avuto una figlia da una sua altrettanto famosa vecchia fiamma, l’ex calciatore Giorgio Alfieri che aveva preso parte anche al reality show calcistico “Campioni, il Sogno” sotto la guida ...

Uomini e donne - la rabbia di Tina : 'Se entra quel rottame faccio uno scandalo' : Tina Cipollari perde le staffe durante l'ultima puntata di Uomini e Donne. Prima di andare avanti con le storie del trono classico, l'opinionista riceve le avances dei suoi corteggiatori e un video ...

Anticipazioni Uomini e donne registrazione trono classico 26 marzo 2018 : Sara bacia Luigi e fa infuriare Lorenzo! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 26 marzo 2018: Nilufar bacia Nicolò! Giordano e Lorenzo escono dallo studio! Marta ritorna… Anticipazioni Uomini e Donne: Nilufar e Nicolò si baciano! Giordano, deluso, esce dallo studio! Lorenzo fa lo stesso quando vede l’esterna di Sara e Luigi! Nicolò Brigante va a riprendersi Marta e litiga con Virginia… Ritorna il nostro appuntamento ...

Tiroide e donne in menopausa è il tema centrale dei risultati dei questionari di Tiroide - Meriti il Meglio : Tiroide e donne in menopausa è il tema al centro dei risultati del questionario di “Tiroide, Meriti il Meglio”, la campagna di sensibilizzazione della Fondazione Cesare Serono che quest’anno ha voluto puntare sui momenti importanti di cambiamento per le donne, tra cui proprio il periodo della menopausa. Degli oltre 5.000 questionari arrivati in questa edizione, una percentuale significativa, il 10%, è stata compilata da donne in menopausa, a ...

Arianna - Elisa - federica : storie di donne-campionesse - tra rosa e oro : Tutte storie contenute nell'ebook "Donne di Sport", realizzato da il Sole24Ore e Alley Oop, il blog del Sole dedicato alle diversità e ai cambiamenti della società, e scaricabile gratuitamente dal ...

Uomini e donne oggi : burrascosa lite tra Sara e Luigi : oggi Uomini e Donne: Sara non bacia Luigi, lui si arrabbia Quest’oggi, 27 Marzo 2018, torna in onda Uomini e Donne con il Trono Classico. Si parte da Tina Cipollari. Come di consueto ormai, l’opinionista della trasmissione riceve un video-messaggio da Gemma Galgani. Successivamente, si passa a parlare di Sara Affi Fella e Nilufar Addati. […] L'articolo Uomini e Donne oggi: burrascosa lite tra Sara e Luigi proviene da Gossip e ...

Terremoto a 'Uomini e donne' : Nifular bacia Nicolò - Giordano e Lorenzo lasciano la trasmissione : ROMA- Registrazione movimentata per il Trono classico di 'Uomini e donne', salotto sentimentale condotto da Maria De Filippi e seguito da Leggo.it . Protagoniste assolute, come riportano le ...

Modena : le donne nella ricerca tra consapevolezza ed empowerment : Unimore e APRE – Agenzia di Promozione della ricerca Europea – nell’ambito della iniziativa Tavolo Soci Apre Emilia Romagna, promuovono un evento aperto al pubblico, dedicato al ruolo delle donne nella ricerca. L’iniziativa “donne e ricerca – Politiche, Strumenti, Esperienze” nasce nell’ottica della promozione della parità di genere e di supporto al coinvolgimento delle donne nella ricerca. Attesa per giovedì 29 marzo 2018 presso Aula ...

Uomini e donne anticipazioni : bacio tra Nilufar e Nicolò - Giordano e Lorenzo vanno via : Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: bacio tra Nilufar e Nicolò Ferrari, Giordano e Lorenzo lasciano lo studio Oggi negli studi di Uomini e Donne si è registrata un’altra puntata del Trono Classico. Secondo quanto riportato dal blog newsued.com sembrerebbe che le protagoniste indiscusse di questa puntata siano state proprio Sara Affi Fella e Nilufar […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: bacio tra Nilufar e Nicolò, ...

Uomini e donne non viene trasmesso : grave lutto Video : Oggi, lunedì 26 marzo, è una giornata molto particolare e difficile. Nel cuore di questa notte è venuto a mancare uno dei conduttori più amati della televisione italiana, stiamo parlando di #fabrizio frizzi. Fabrizio Frizzi muore per un'emorragia cerebrale, cambiano i palinsesti Il presentatore dell'Eredita' è stato colpito questa notte da un'emorragia cerebrale che gli ha causato la morte. Lo scorso ottobre fu ricoverato a causa di un'ischemia ...