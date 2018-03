3 super novità in arrivo per WhatsApp

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ufficiali : tante novità e migliorie per dei top di gamma super : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus sono finalmente stati presentati ufficialmente, ecco tutto ciò che c'è da sapere sui nuovi smartphone top di gamma. Scopriamo caratteristiche tecniche, immagini, prezzo, uscita in Italia e non solo dei flagship 2018 del produttore sud-coreano. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ufficiali: tante novità e migliorie per dei top di gamma super è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

“Ma è proprio lui?”. Don Matteo - quasi da non crederci : il super ospite di stasera. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Una novità che lascerà di sasso non poche persone. Poi quel sospetto : “Sei solo? E lei dov’è?” : Don Matteo, ci siamo quasi! Ma attenzione perché a Spoleto arriva anche l’ex tronista Andrea Damante. Stasera (ore 21.20) su Raiuno torna l’appuntamento con Don Matteo 11, l’amata fiction con protagonista Terence Hill nei panni del prete-detective. In programma gli episodi undici e dodici. Il primo, intitolato “Ancora bambina” ha come protagonista Francesca, 13 anni, già una ballerina prodigio, e al centro delle indagini dei carabinieri e ...

super Mario Odyssey : nuovo aggiornamento gratuito che introduce il minigioco "Caccia al Palloncino" e altre novità : A partire da oggi, i giocatori potranno scaricare un aggiornamento gratuito per Super Mario Odyssey che aggiunge un nuovo mini-gioco intitolato Caccia al palloncino, una serie di nuovi costumi per Mario e due nuovi filtri per catturare immagini in Modalità foto.Una volta scaricato l'aggiornamento gratuito ed aver completato la storia principale, i giocatori avranno a disposizione Caccia al palloncino e dovranno trovare Luigi in ogni Regno e ...

Demi Lovato (in lingerie super sexy) ha annunciato l’arrivo di grandi novità : Come fa gli annunci Demi Lovato nessuno mai! [arc id=”c2ed6642-cdb8-11e7-9a25-a4badb20dab5″] La pop star ha comunicato ai fan l’arrivo di grandi novità come solo lei sa fare: (s)vestita con una lingerie bianca e leggermente trasparente. Decisamente sexy! Big news coming soon……. Un post condiviso da Demi Lovato (@ddLovato) in data: Gen 29, 2018 at 7:15 PST A quali big news si starà riferendo? Sta per uscire ...