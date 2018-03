25enne muore per morbillo - la mamma : “L’hanno ammazzata” : Catania, 28 mar. (Adnkronos) – Una donna di 25 anni è morta per il morbillo. Non c’è stato niente da fare per M.C.M., deceduta lunedì all’ospedale. La donna, che lascia il marito e una figlia di due anni, era arrivata al pronto soccorso venerdì 23 ma, dopo un periodo in astanteria e un successivo ricovero in Obi (Osservazione breve intensiva), le sue condizioni si erano aggravate velocemente, tanto da suggerire il trasferimento ...

tragedia in campo in Croazia. A tre settimane dalla scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori, ancora un lutto scuote il mondo del calcio. Durante una gara di terza divisione del campionato croato tra Marsonia e Pozega Slavonija è morto in campo, a causa di un collasso, il 25enne Bruno Boban. L'OSPEDALE – Dopo essere stato colpito da una pallonata al petto, il giocatore del Marsonia si è accasciato a terra perdendo ...

Tragedia in campo - 25enne collassa e muore : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Tragedia in campo in Croazia. A tre settimane dalla scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori, ancora un lutto scuote il mondo del calcio. Durante una gara di terza divisione del campionato croato tra Marsonia e Pozega Slavonija è morto in campo, a causa di un collasso, il 25enne Bruno Boban. L’OSPEDALE – Dopo essere stato colpito da una pallonata al petto, il giocatore del Marsonia si è ...

