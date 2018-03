20 : il palinsesto del nuovo canale di Mediaset. Si parte con la Juventus - cinema in prima serata - serie tv (e Megan Markle) in daytime : 20 Una specie di ‘best of’. L’atteso 20 di Mediaset si presenterà ai nastri di partenza con un palinsesto che riunisce il meglio dei canali tematici di Cologno. C’è l’area maschile presa da Italia 2, quella femminile da La5 (anche se inferiore rispetto a quanto trapelato inizialmente), il giallo di Top Crime e il cinema di Iris. E per la partenza c’è il grande calcio della Champions League (che tornerà con i ...

Fabrizio Frizzi - il palinsesto Rai cambia per omaggiare la morte del conduttore : La Rai si ferma per rendere omaggio a uno dei suoi volti più noti e amati. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, i colleghi non se la sentono di andare in onda, i programmi d'intrattenimento stonerebbero con il lutto: così il palinsesto del servizio pubblico viene stravolto. "Spero ci capirete se oggi non ce la sentiamo di andare in onda", scrive Giancarlo Magalli, annunciando lo stop dei Fatti Vostri, la trasmissione diretta da ...

Fabrizio Frizzi - l’addio della Rai : modifiche palinsesto e stop all’Eredità : L’addio a Fabrizio Frizzi della Rai: modifiche al palinsesto e programmi dedicati al conduttore. Rai 1 ha sospeso il programma l’Eredità sostituito da Techetechete mentre in seconda serata ci sarà uno Speciale Porta a Porta dedicato al conduttore tv. Rai 2 cambia la programmazione e domani puntata speciale de I fatti vostri. Fabrizio Frizzi, l’addio di Rai 1: modifiche palinsesto Rai 1 ha comunicato con alcuni tweet le ...

Prossimo turno Serie A - 30giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv - 31 marzo - : si gioca la vigilia di Pasqua! : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, diretta streaming su Sky Go e su Premium Player. SABATO 31 marzo: 12.30 Bologna-Roma 15.00 Inter-Verona 15.00 ...

Prossimo turno Serie A - 30^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (31 marzo) : si gioca la vigilia di Pasqua! : Sabato 31 marzo tornerà a giocare la Serie A 2018 di calcio. Il campionato riprende dopo la pausa riservata alle Nazionali, si rincomincia con la 30^ giornata programmata integralmente la vigilia di Pasqua. turno davvero importante per le sorti del campionato: il Napoli sarà impegnato nel pomeriggio a Sassuolo e può mettere pressione alla Juventus che in serata se la dovrà vedere nel big match con il Milan. Attenzione anche alla corsa per un ...

F1 - GP Australia 2018 : l'orario della gara e come vederla in televisione. Il palinsesto di Sky e TV8 : Lewis Hamilton scatterà davanti a tutti grazie al giro perfetto confezionato in qualifica ma il Campione del Mondo non può dormire sonni tranquilli: alle sue spalle ci sono delle ottime Ferrari che ...

F1 - GP Australia 2018 : l’orario della gara e come vederla in televisione. Il palinsesto di Sky e TV8 : Domenica 25 marzo è il grande giorno! Prepariamoci ad uno spettacolo da urlo in quel di Melbourne (Australia) per il primo GP del 2018 del Mondiale di F1. Lewis Hamilton scatterà davanti a tutti grazie al giro perfetto confezionato in qualifica ma il Campione del Mondo non può dormire sonni tranquilli: alle sue spalle ci sono delle ottime Ferrari che possono davvero contrastarlo e che hanno le carte in regola per imporsi a Melbourne. Kimi ...

Isola dei Famosi : il nuovo azzardo della produzione : cambio di palinsesto - è scontro con Carlo Conti : Quest'anno l' Isola dei Famosi sembra non avere un attimo di pace. Grazie ai buoni ascolti del reality show i dirigenti Mediaset hanno deciso di allungare di due puntate il programma , ma ciò che ...

Tutto il meglio della Ginnastica italiana e internazionale - in diretta su Volare.Tv. Ecco il palinsesto 2018! : Intanto, Ecco qui, l'offerta fantasmagorica su www.volare.tv : palinsesto VOLARE.TV 2018 MANIFESTAZIONI IN diretta STREAMING MANIFESTAZIONE SEZIONI CITTÀ DATA World Cup Series , Individual Apparatus, ...

F1 - GP Australia 2018 : come e su che canale vederlo in tv? Il palinsesto e gli orari del fine settimane - tra dirette e differite : Dal 23 al 25 marzo il Mondiale di F1 2018 prenderà il via da Melbourne (Australia). Una stagione tanto attesa quella che sta per iniziare con il duello Mercedes-Ferrari a dominare la scena ed il possibile inserimento della Red Bull. Riuscirà il Cavallino Rampante ad interrompere l’egemonia del team di Brackley? Gli uomini in rosso ci proveranno e già da questa prima tappa avremo le idee più chiare sui valori in pista. I primi test hanno ...

Prossimo turno Serie A - 30^ giornata : orari delle partite. Quando si gioca dopo la pausa? In campo alla vigilia di Pasqua. Le date ed il palinsesto tv (31 marzo) : Il Prossimo turno della Serie A 2018 di calcio si disputerà integralmente sabato 31 marzo, vigilia di Pasqua. Il campionato si ferma infatti per due settimane: prevista la pausa per le Nazionali, l‘Italia affronterà l’Inghilterra e l’Argentina in amichevole. La 30^ giornata della Serie A si svolgerà tutta in giorno, ma in formato spezzatino: si incomincia con il lunch match tra Bologna e Roma si chiude con il big match tra ...

Motomondiale 2018 - GP Qatar : programma - orari e tv delle gare delle tre classi. Il palinsesto completo : Tutta la giornata, warm-up compresi, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP HD ,con la possibilità dello streaming su Sky Go. Differita su TV8 dalle ore 20.00. OA Sport vi proporrà la ...

Motomondiale 2018 - GP Qatar : programma - orari e tv delle gare delle tre classi. Il palinsesto completo : Primo appuntamento del Motomondiale 2018. Sotto i riflettori del circuito di Losail va in scena il GP del Qatar. In MotoGP è caccia a Marc Marquez ma Andrea Dovizioso sembra avere le carte in regola per cominciare la stagione così come l’aveva terminata. Difficile, però, indicare un unico favorito, perché in tanti ambiscono a vincere: Valentino Rossi e Maverick Viñales sperano di risolvere i problemi della Yamaha, Jorge Lorenzo vuole ...

Arsenal-Milan - come vederla in tv? Il palinsesto completo e l’orario della partita. Le probabili formazioni : Il Milan è chiamato ad un’impresa improba in casa dell’Arsenal nella gara di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: ribaltare all’Emirates Stadium lo 0-2 maturato giovedì scorso a San Siro. Servirà dunque un miracolo sportivo nella partita che si disputerà domani, giovedì 15 marzo alle ore 21.05 a Londra. Il match, come sempre accade per l’Europa League, verrà trasmesso in diretta tv da Sky ...