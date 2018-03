20 anni di Viagra | la pillola blu più popolare al mondo | contro la disfunzione erettile

laragnatelanews

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Guardando solo all’Italia sono oltre 3 milioni gli uomini che ammettono di soffrire di problemi di erezione che rendono difficile, o addirittura impossibile, godere di una vita sessuale soddisfacente, e generalmente si tratta di un disagio che può comparire con più frequenza con l’avanzare dell’età. Fortunatamente da tempo esistono rimedi a gran parte di questi problemi, grazie a farmaci che dietro una regolare prescrizione medica aiutano gli uomini a migliorare la qualità della vita sessuale. Il più noto e diffuso alè senza dubbio il, la celebreblu usata da milioni di persone nelche in questi giorni ha raggiunto un importante traguardo. Sono trascorsi esattamente 20da quando ilè stato commercializzato per la prima volta come farmaco per il trattamento della. Un farmaco che, inizialmente, era stato messo ...