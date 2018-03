15 strategie di digitalizzazione che hanno già attuato le banche italiane

agi

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Dagli smartwatch ai servizi per i più giovani, passando per l'organizzazione interna e l'apertura verso le startup. Lecambiano 'pelle' per rispondere alle sfide della tecnologia e del mercato e trovarsi preparate di fronte allo sviluppo della. Queste alcune delle soluzioni individuate dai finalisti del premio Innovazione Abi che ci raccontano come il mondo finanziario tiene il passo con il futuro e come risponde alle sollecitazioni delle nuove tecnologie per essere più competitivi. 1. Basterà una foto per il modulo F24 Avere un'app per il mobile banking non basta più. I clienti chiedono che i servizi (anche quelli più complessi) siano (letteralmente) a portata di mano. È questa la chiave della soluzione di Banca Mediolanum. Ha ridisegnato l'app, aggiungendo la ...