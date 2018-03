15 anni a potere | Erdogan supera Ataturk

Da 170 anni al servizio di Messina : i Vigili Urbani tutelano la legalità dai tempi della ribellione contro il potere della dinastia borbonica : Mercoledì 28 marzo alle 9,30, nella sede dell’Ordine degli Architetti di Messina, verrà inaugurata, in occasione dell’anniversario di fondazione dei Vigili Urbani, la mostra dal titolo: “170 anni al servizio di Messina“, a cura dell’Ufficio Storico della Sezione Ricerche e Studi del Corpo di Polizia Municiaple diretto dal Commissario Michele Bonanno. E’ dal 1848, infatti, anno della ribellione contro il potere ...

Elezioni Russia - vox tra i giovani : “Putin? Un despota - ho 18 anni e ho visto sempre lui al potere” - “Rappresenta la nazione” : Il 18 marzo la Russia andrà alle urne per eleggere il suo prossimo presidente. Il clima che si respira nella capitale Mosca sembra avere diverse sfaccettature: da una parte i “fedeli” di Putin e dall’altra chi, spinto dal leader di opposizione Navalny, sciopererà il giorno delle Elezioni. Andando nella nuova sede del Progetto ‘Cet‘, nato circa un anno fa, ci si ritrova in un ex fabbrica nel centro di Mosca, con le pareti tappezzate ...

"Superiamo il renzismo e il suo disegno di potere". Gianni Cuperlo lancia un appello per lasciarsi alle spalle l'ex segretario : "Dobbiamo superare il renzismo, quel metodo, quel disegno di potere". Così Gianni Cuperlo parlando nella sede del Pd, durante l'iniziativa promossa da Sinistradem, in corso al Nazareno, alla presenza del segretario reggente Maurizio Martina. "Il cambio di leadership", sottolinea, è una delle risposte che un grande partito deve saper dare. È la gente che "ce lo dice, 'cambiate prima che sia troppo tardi'"."Non vedo le ...

Cristiana Capotondi a Leggo : 'Nome di donna - un film sull'abuso di potere nato 3 anni di prima di #metoo' : Cristiana Capotondi ospite a Leggo ci parla del film di Marco Tullio Giordana Nome di donna: 'La mia Nina è una donna che si ribella all'abuso di potere molesto sul posto di lavoro. Rompe un ...

Tare : 'Inzaghi-Juve? Non prima di un paio d'anni. Controllano il mercato - il loro potere lo avvertivi in campo...' : Il direttore sportivo della Lazio , Igli Tare , ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui racconta a tutto tondo il mondo Lazio, il suo metodo di lavoro e alcuni retroscena di mercato. IL RUOLO DI DS - ' Entrai nell'ufficio di Lotito per firmare un rinnovo '1+1' e ne uscii d.s.

MONICA LEWINSKY/ Vent'anni dopo il sex gate : Bill Clinton fece un abuso di potere - come Weinstein : Sono passati Vent'anni dal sexgate tra l'allora presidente americano Bill Clinton e la stagista MONICA LEWINSKY, che adesso rilegge la sua storia sotto un'altra luce(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 14:03:00 GMT)

Monica Lewinsky 20 anni dopo il sexy scandalo : “Io vittima di abuso di potere” : Monica Lewinsky 20 anni dopo il sexy scandalo: “Io vittima di abuso di potere” L’ex stagista della Casa Bianca, che torna a parlare della sua relazione con Clinton, ha parole di elogio per “MeToo”, il movimento contro ogni tipo di molestia e abusi sessuali Continua a leggere L'articolo Monica Lewinsky 20 anni dopo il sexy scandalo: “Io vittima di abuso di potere” sembra essere il primo su NewsGo.

Monica Lewinsky : “A 20 anni di distanza ho capito grazie a MeToo. Quello di Clinton fu abuso di potere” : Monica Lewinsky: “A 20 anni di distanza ho capito grazie a MeToo. Quello di Clinton fu abuso di potere” In un editoriale pubblicato su Vanity Fair la donna, coinvolta in uno scandalo sessuale durante la presidenza di Bill Clinton, ha dichiarato: “Sto cominciando (solo cominciando) e considerare le implicazioni dell’enorme differenziale di potere che c’è […] L'articolo Monica Lewinsky: “A 20 anni di distanza ho capito ...

Monica Lewinsky a 20 anni dallo scandalo : fu abuso di potere - : A due decenni dal "sexgate" che coinvolse l'allora presidente americano Bill Clinton, l'ex stagista ha riletto l'evento alla luce della nascita del movimento #MeToo

Monica Lewinsky - 20 anni dopo. "Il sesso con Bill Clinton? Anche se consensuale fu abuso di potere" : La Lewinsky, che ha sofferto di stress post-traumatico dallo scandalo del 1998 che la vide protagonista insieme all'ora Presidente degli Stati Uniti, ha detto di aver cominciato a vedere la sua storia con occhi nuovi dopo aver ricevuto un semplice messaggio da una delle promotrici del movomento #MeToo

[Il retroscena] Cannibalismo rosso tra le liste a sinistra. La sorpresa di "Potere al popolo" a cui LeU guarda con preoccupazione : "LeU comprende un personale dirigente - ha spiegato Marco Ferrando - che non solo ha distrutto la sinistra politica in Italia, a partire dallo scioglimento del Pci, ma ha diretto le gigantesche ...