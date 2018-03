11 falsi miti sulla contraccezione ormonale

17 marzo : falsi miti e vere leggende su San Patrizio : Non chiamatelo irlandese. Patrono d’Irlanda sì, ma non nato in Irlanda. San Patrizio, che si festeggia in tutto il mondo sabato 17 marzo, è nato in Scozia, secondo la più accreditata delle tradizioni, ma c’è anche chi dice che sia nato in Inghilterra o Galles. Non ha nemmeno portato lui il cristianesimo nell’isola di Dublino. Solo alcuni dei falsi miti sul monaco che è diventato simbolo degli irlandesi del mondo, tutti vestiti di verde per ...

Sampmania : tutti i numeri e i falsi miti di questa Sampdoria : Premessa: Se siete allergici ai numeri e alla matematica, chiudete subito la pagina. ' Il calcio non è una scienza esatta '. Quante volte lo abbiamo sentito dire? Difficile controbattere a questa affermazione, che però non va presa come oro colato. Il bello del calcio, secondo me, è proprio lì: è il ...

Salute : l’Istituto Superiore della Sanità smaschera falsi miti e bufale : Sulla Salute si è detto tutto e il contrario di tutto. I vaccini fanno male, le trasfusioni non sono sicure, gli psicofarmaci creano dipendenza, in gravidanza bisogna mangiare per due e molto, molto altro che riguarda Salute, alimentazione, stili di vita, infanzia, ricerca e gravidanza. falsi miti e credenze popolari alimentati da bufale e cattiva informazione. Un pericolo serio quello delle bufale, perchè l’abitudine di consultare la rete ...

Ipnosi : tra possibilità terapeutiche e falsi miti : Rapinare una banca, approfittare di una persona, estorcere un segreto inconfessabile. Ecco, con l’Ipnosi non si può fare nulla di tutto ciò. Circolano molte storie fantasiose su questa tecnica ed è quindi utile fare chiarezza sulle possibili applicazioni di uno strumento che da anni è utilizzato in Italia a scopi terapeutici grazie anche al lavoro di Franco Granone. Neuropsichiatra di origini siciliane, ha accreditato l’uso dell’Ipnosi in ambito ...

Sesso : 6 falsi miti da sfatare : Una lucertola affogata nell'urina agisce da anti-afrodisiaco Questa credenza, molto vicina al mondo dell'occulto, nasce dagli antichi Egizi, per poi essere tramandata anche nei Romani e nei Greci. ...

150 bufale e falsi miti su salute e stile di vita smascherati dall'Istituto Superiore della Sanità : Almeno un italiano su tre, secondo un'indagine del Censis, naviga in rete per ottenere informazioni sulla salute. Di questi, oltre il 90,4% effettua ricerche su specifiche patologie. Ma sempre più spesso questi contenuti così delicati sono contaminati da bufale. Ben 150 tra quelle più spesso circolanti sono state smascherate dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss), che a "bufale e falsi miti" in tema di salute dedica ...

LA FEDE E LE SETTE RELIGIOSE/ L’inchiesta di PresaDiretta tra magia e falsi miti : ma l’amore di Dio è unico : La FEDE, la magia e le SETTE RELIGIOSE: l'inchiesta di PresaDiretta nel mondo dell'occulto. Tra falsi miti e truffe, la Chiesa assiste e insegna: l'amore di Dio è unico(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 07:18:00 GMT)

SPILLO/ L'indice di miseria smonta i falsi miti su euro e Ue : Due giorni fa Bloomberg ha pubblicato l’indice di miseria che classifica 66 paesi del mondo, facendo emergere un aspetto interessante dell’europa. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 06:03:00 GMT)BORSA & FINANZA/ I possibili nuovi "incidenti" sui mercati, di P. AnnoniBITCOIN/ Le toppate da Nobel sulle criptovalute, di G. Passali

Cosmetici - guida contro falsi miti e bufale : dalle creme anticellulite fino ai prodotti “nichel tested” : Sono ovunque e spesso difficilissime da sradicare. Sfuggono alle smentite e si diffondono rapidamente. Già, proprio loro: le fake news. Ne sa qualcosa Beatrice Mautino, che dopo la laurea in Biotecnologie industriali e un passato di ricerca in Neuroscienze, ha deciso di dedicarsi alla divulgazione scientifica. E dopo anni di palestra e studi sull’alimentazione, ha focalizzato la sua attenzione su un argomento altrettanto chiacchierato: la ...

La pasta di sera fa ingrassare? Sfatati i falsi miti a tavola : Mangiare la pasta di sera fa ingrassare? Bere molta acqua facilita la ritenzione idrica? La cottura a microonde nuoce alla Salute? Aglio e cipolla difendono cuore e stomaco? Il miele fa davvero passare la tosse? Se fai sport devi assumere integratori? Chi dorme poco è più magro? Sono solo alcune delle più diffuse domande sull’alimentazione a cui non sempre gli italiani sanno rispondere correttamente. Per cercare di fare un po’ di ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ I falsi miti sul sistema retributivo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 5 febbraio. I falsi miti sul sistema retributivo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 05:09:00 GMT)

Gomme invernali : falsi miti e quando e dove sono obbligatorie : Grazie alle loro speciali lamelle e alla profondità del battistrada, le Gomme invernali permettono di viaggiare in sicurezza anche sul …