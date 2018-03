10 ' cattive' Abitudini Che Nascondono Insospettabili Benefici Per La Salute

Uomini - le cattive Abitudini da evitare nel 2018 : Secondo un sondaggio effettuato dalla società inglese OnePoll e commissionato da Circle, azienda che opera nel settore Fintech con la sua app di pagamenti social Circle Pay, gli italiani single o fidanzati organizzano circa 23 appuntamenti in un anno e il 43% delle donne ha addirittura rimpianto di aver speso del denaro in uscite poi andate male. Per invertire questa tendenza, abbiamo fatto l’elenco delle cattive abitudini da evitare con ...