Zuckerberg non andrà al parlamento Gb

Cambridge Analytica - Ue a Facebook : ‘Chiarimenti entro 15 giorni’. Zuckerberg non si presenta a Parlamento Uk : La Commissione europea ha chiesto a Facebook di fornire “entro le prossime due settimane” chiarimenti sulle questioni sollevate dallo scandalo Cambridge Analytica. La richiesta è contenuta in una lettera inviata dalla commissaria europea alla Giustizia, Vera Jourova. In particolare Bruxelles vuole sapere se sono stati utilizzati i dati personali dei cittadini europei e vuole “capire in che modo i dati degli utenti di Facebook ...

Il grande rifiuto di Zuckerberg : non si presenterà al Parlamento Gb. E il Congresso Usa vuole sentire anche Google e Twitter : Mark Zuckerberg ha detto no: il patron di Facebook non si presenterà di fronte ai deputati britannici della commissione cultura, digitale e media per rispondere a domande sullo scandalo...

Cambridge Analytica - Ue a Facebook : “Chiarimenti entro due settimane”. Zuckerberg non si presenta a Parlamento Uk : La Commissione europea ha chiesto a Facebook di fornire “entro le prossime due settimane” chiarimenti sulle questioni sollevate dallo scandalo Cambridge Analytica. La richiesta è contenuta in una lettera inviata dalla commissaria europea alla Giustizia, Vera Jourova. In particolare Bruxelles vuole sapere se sono stati utilizzati i dati personali dei cittadini europei e vuole “capire in che modo i dati degli utenti di Facebook ...

Zuckerberg pentito in tv : "Non succederà più. Forse" : ... quando la Segall ha menzionato le sue figlie avute dalla moglie Priscilla Chen: 'Prima pensavo che la cosa più importante per me fosse avere il maggior impatto possibile nel mondo. Ora l'unica cosa ...

Facebook - le colpe di Zuckerberg/ Le scuse di Mark non rassicurano : Mozilla sospende pubblicità sul social : Facebook, Zuckerberg chiede scusa: “Sono il responsabile, vogliamo proteggere i vostri dati”. Il numero uno del social network attaccato anche da Jim Carrey con un ritratto al vetriolo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:10:00 GMT)

Le (non) risposte di Zuckerberg che fanno storcere il naso : Si è preso cinque giorni di tempo, Mark Zuckerberg, prima di fornire la sua versione dei fatti sullo scandalo Cambridge Analytica. Cinque giorni durante i quali il malumore attorno a...

Le (non) risposte di Zuckerberg che fanno storcere il naso agli investitori : Si è preso cinque giorni di tempo, Mark Zuckerberg, prima di fornire la sua versione dei fatti sullo scandalo Cambridge Analytica. Cinque giorni durante i quali il malumore attorno a...

Le (non) risposte di Zuckerberg che fanno storcere il naso agli azionisti : Si è preso cinque giorni di tempo, Mark Zuckerberg, prima di fornire la sua versione dei fatti sullo scandalo Cambridge Analytica. Cinque giorni durante i quali il malumore attorno a...

Le scuse di Zuckerberg non rassicurano né i mercati né gli inserzionisti. Mozilla sospende la pubblicità : Le scuse di Mark Zuckerberg per lo scandalo Cambridge Analytica e la promessa di fare di più per proteggere i dati degli utenti di Facebook non bastano a rassicurare i mercati e gli inserzionisti. Anche oggi il titolo apre in calo a Wall Street, perdendo l'1,63%. E anche gli inserzionisti, a cominciare dalla Gran Bretagna, minacciano di abbandonare il social network se non ci saranno garanzie di una svolta sulla sicurezza dei dati. Non si ...

Cresce movimento #deletefacebook - scuse Zuckerberg non bastano. Verso una class action in Usa : Mentre sui social Cresce il movimento #deletefacebook, sulla scia dell'appello lanciato dal co-fondatore di Whatsapp Brian Aucton a cancellarsi da Facebook, Mark Zuckerberg esce finalmente allo ...

L’anno nero di Zuckerberg (che intanto non si fa trovare) : Che fine ha fatto Mark Zuckerberg? È una delle domande più ricorrenti, e rimbalza fra Londra, Washington e Bruxelles. Facebook è finito nell'occhio del ciclone per lo scandalo Cambridge Analytica, ma per ora il Ceo si è chiuso in un eloquente silenzio...

Da Vero a Diaspora - storia dei non concorrenti di Zuckerberg : Vero, il nuovo social network anti Facebook (Foto: Alexa Suter/ Unsplash) L’ultima in ordine cronologico è Vero: la piattaforma che si accredita come l’anti–Instagram per raccogliere le iscrizioni di chi contesta le novità dell’app di Zuckerberg, fra timeline non più cronologica e i post consigliati. Ma la storia è piena di concorrenti che non ce l’hanno fatta. Mettersi contro una piattaforma forte come Facebook, o contro ...

Zuckerberg non perde tempo e lancia Facebook Flick : Mark Zuckerberg adesso ha deciso di riprogrammare il tempo lanciando Facebook Flick.Frutto del lavoro dell'ingegnere Christopher Horvat del team "social virtuality" di Facebook questo prodotto non è una nuova applicazione che interagisce con gli utenti. Quindi che cos'è in realtà questa nuova invenzione di casa Facebook? Flick non è nient'altro che una unità di misura di poco superiore al nanosecondo pensata per semplificare il lavoro dei ...