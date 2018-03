Zingaretti | ' Oggi prima Giunta Legge Sport tra le priorità'

IL COMMISSARIO MONTALBANO - RAI 1/ La piramide di fango con Luca Zingaretti : info streaming (oggi - 26 marzo) : Questa sera, lunedì 26 marzo, alle 21.30 su Rai 1 va in onda in replica "La piramide di fango", episodio della decima stagione della serie "Il COMMISSARIO MONTALBANO".(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:58:00 GMT)

IL COMMISSARIO MONTALBANO - RAI 1/ Luca Zingaretti - Una faccenda delicata : info streaming (oggi - 19 marzo 2018) : Questa sera, lunedì 19 marzo, alle 21.30 su Rai 1 va in onda in replica l'episodio "Una faccenda delicata", della decima stagione de "Il COMMISSARIO MONTALBANO".(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 20:12:00 GMT)

Il Commissario Montalbano/ Un covo di vipere : su Rai 1 il film con Luca Zingaretti (oggi - 6 marzo 2018) : Questa sera, martedì 6 marzo, alle 21.30 su Rai 1 va in onda la replica di "Un covo di vipere", primo episodio dell'undicesima stagione de Il Commissario Montalbano.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:07:00 GMT)

MALDAMORE/ Su Rai Movie il film con Luca Zingaretti e Ambra Angiolini (oggi - 14 febbraio 2018) : MALDAMORE, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 14 febbraio 2018. Nel cast: Luca Zingaretti, Ambra Angioini e Alessio Bono, alla regia Angelo Longoni. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 09:18:00 GMT)

MALDAMORE/ Su Rai 2 il film con Ambra Angioini e Luca Zingaretti (oggi - 31 gennaio 2018) : MALDAMORE, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 31 gennaio 2018. Nel cast: Ambra Angioini, Luca Zingaretti e Alessio Bono, alla regia Angelo Longoni. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 09:47:00 GMT)

Regionali 2018 - Radicali in appoggio a Zingaretti : 'Fermiamo le forze nazionaliste' : In politica non bisogna agire per sentimenti o risentimenti ma cercare, se ci sono le condizioni, di guardare avanti'. E i rapporti non furono proprio distesi nel 2013 quando, dopo le dimissioni di ...

Meloni lancia tassa soggiorno a 3 - 5 euro per Airbnb; Regionali - spunta il nome di Parisi e Zingaretti presenta lista 'Centro solidale' : Regionali, Zingaretti presenta lista CIVICA CENTRO SOLIDALE Personalità dell'associazionismo e del volontariato, nomi di spicco del mondo della scienza, del cattolicesimo e della Comunita' ebraica di ...

Roma. Zingaretti incassa l’appoggio di Grasso : In Lombardia Leu andrà da sola contro Gori. Nel Lazio la Sinistra radicale sosterrà il Pd. “Ci sono tutte le condizioni per costruire un’alleanza di sinistra: Liberi e Uguali sosterrà quindi la candidatura di Nicola Zingaretti” alle Regionali del Lazio.…Continua a leggere →

Elezioni Lazio - Grasso appoggia Zingaretti. "Svolta a sinistra" : Insieme abbiamo verificato che esistono le condizioni per una convergenza politica e programmatica su sanità, trasporti e lavoro. Continueremo a lavorare nelle prossime ore e nei prossimi giorni per ...

Lazio - Grasso (Leu) : appoggiamo Zingaretti se accetta nostri punti : Roma, 12 gen. (askanews) 'Ho avuto un mandato preciso che cercherò di svolgere nel modo migliore incontrando il presidente Zingaretti. Ho avuto un mandato su temi precisi. Noi facciamo un problema di ...

L'ora della scelta di LeU. Lazio : verso l'appoggio a Zingaretti. Lombardia : no a Gori - Rosati in pista : E' quanto sembra emergere dalle assemblee di 'Liberi e Uguali' in corso di svolgimento nelle rispettive regioni. Il partito del leader Grasso correrà con il proprio simbolo in Lombardia