Youtube per Android supporta il player dinamico che si adatta alla forma dei video in

Youtube : i video per bambini sono pieni di violenza e devianti : YouTube non è una piattaforma che i più piccoli possono utilizzare in autonomia La piattaforma di streaming video è piena di contenuti per bambini di tutte le età . Per questo motivo, si tende a ...

Programmi Per Scaricare Video Da Youtube Gratis – Aprile 2018 : Vuoi Scaricare Video da YouTube? Cerchi i migliori Programmi per Scaricare Video da YouTube Gratis? Ecco la nostra selezione dei migliori tool per il download di filmati e Video da YouTube in formato MP4, MP3 e in HD (alta definizione) Scaricare Video YouTube Aprile 2018 Come forse hai notato, negli scorsi giorni il celebre sito KeepVid ha smesso di offrire […]

Migliori actioncam 2018 per Youtuber : guida e tips da seguire : Per iniziare a fare video su Youtube di alta qualità occorre essere dotati della migliore attrezzatura possibile dato che molto spesso erroneamente si tende a sottovalutare quanto la strumentazione sia importante ed ancillare all’espletamento della propria professione. I video sono i media più apprezzati dagli utenti dei social e per diventare ottimi Youtuber, nell’attuale era digital, occorre procurarsi tutta la ...

Youtube vuole riempire di annunci i video musicali per spingere a pagare : YouTube inserirà più annunci pubblicitari all'interno dei video musicali, in modo da spingere gli utenti più assidui a pagare per un abbonamento specifico: la notizia arriva da Lyor Cohen, attuale responsabile del dipartimento musicale della piattaforma. L'articolo YouTube vuole riempire di annunci i video musicali per spingere a pagare proviene da TuttoAndroid.

Youtube testa alcune nuove funzioni e permette il live streaming da desktop : YouTube sta testando una nuova barra di ricerca e la visualizzazione dei sottotitoli nei video a esecuzione automatica nella home page. È inoltre possibile avviare un live streaming da desktop e presto le cose saranno più semplici anche da smartphone Android. L'articolo YouTube testa alcune nuove funzioni e permette il live streaming da desktop proviene da TuttoAndroid.

Ora bastano la webcam e Chrome per le dirette su Youtube : Per le dirette streaming da YouTube non saranno più necessari software di codifica, ma basterà accedere al link dedicato da Chrome

Lele Joker - chi è il bambino malato di neuroblastoma/ Boom per il canale Youtube “ho deciso di essere felice” : Lele Joker, giovane Youtuber affetto da un neuroblastoma, è stato protagonista dell'odierna puntata de La Vita in Diretta. E realizza un sogno: "Vorrei migliaia di iscritti al mio canale"(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 21:50:00 GMT)

Wikipedia è la soluzione contro le fake news? Per Youtube - sì : YouTube cercherà di contenere il successo dei video che contengono fake news o teorie della cospirazione con informazioni aggiuntive prese direttamente da Wikipedia. Lo ha annunciato l’amministratore delegato della piattaforma video dal palco del SXSW, il festival sulla tecnologia in corso negli Stati Uniti, come risposta al dilagare delle fake news all’interno del mondo social. “Mostreremo informazioni prese da Wikipedia di corredo ...

“A me me piace ‘a Nutella”. Com’è diventato il Piccolo Lucio. Sette anni fa sbarcava su Youtube con il suo personalissimo inno alla famosa crema di nocciola diventando un ‘idolo’ del web. Ora - dopo l’oblio - è tornato sui social : Il suo video è stato uno dei più cliccati – e trash – della storia della musica napoletana. Stiamo parlando del ”Piccolo Lucio”, all’anagrafe Lucio Vario, il giovanissimo cantante neomelodico napoletano, noto anche a livello nazionale – al suo attivo infatti vanta alcune ospitate nei programmi televisivi Pomeriggio Cinque e La vita in diretta – diventato famoso grazie al brano, che poi è diventato ...

Google annuncia il tema scuro per l’applicazione di Youtube : Google è uscita allo scoperto e così ha reso ufficiale il tema scuro, dark per dirla all'inglese, per l'applicazione di YouTube, dopo che era stato anticipato nelle passate settimane da vari teardown. L'articolo Google annuncia il tema scuro per l’applicazione di YouTube proviene da TuttoAndroid.

Il noto Youtuber PewDiePie chiede "soltanto" 100 mila dollari per sponsorizzare un videogioco : Nella promozione di un videogioco hanno repentinamente assunto un'enorme importanza gli influecer, figure ormai imprescindibili per una campagna di marketing efficace. Il più celebre di questi, lo YouTuber svedese PewDiePie, è salito alle cronache in passato tanto per le sue gaffe quanto per la sua dichiarazione dei redditi, che certifica come Felix "PewDiePie" Kjellberg sia un vero e proprio milionario.Multiplayer.it ha riportato la ...

Youtube : ecco le novità per Youtube Stories - Youtube Go - e Youtube Music - Youtube - : Venerdì 02 Marzo 2018, La nota piattaforma di video sharing e streaming Youtube, grazie all'ala protettrice di Google , che la controlla da diverso tempo, , continua ad introdurre novità a getto continuo, rendendo l'esperienza d'uso dei suoi contenuti " ancorché ...