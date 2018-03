Xiaomi Mi Gaming Laptop Ufficiale | Prezzo | Caratteristiche | Scheda Tecnica

Primi benchmark per Black Shark - il possibile smartphone da gaming di Xiaomi : Il presunto smartphone da gaming realizzato da Black Shark , una delle tante compagnie controllate da Xiaomi , ha fatto visita alla piattaforma di benchmark AnTuTu, mostrando performance stratosferiche. L'articolo Primi benchmark per Black Shark , il possibile smartphone da gaming di Xiaomi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi produrrà uno smartphone per il gaming e cancella un sondaggio su Twitter : Xiaomi starebbe lavorando con la sussidiaria Black Shark per portare sul mercato uno smartphone da gaming, con soluzioni all'avanguardia e in grado di sfidare Razer Phone. Nel frattempo lancia e cancella un sondaggio su Twitter che ha dato un risultato evidentemente inatteso.