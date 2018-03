Xiaomi Mi 6X Mi A2 si mostra su TENAA | le principali caratteristiche svelate

Xiaomi Mi MIX 2S si mostra in un render ufficiale - si avvicinano Blackshark e nuove cuffie : Xiaomi Mi MIX 2s si mostra in un render ufficiale all'interno di uno spot realizzato come un trailer di Pacific RIM. Intanto sono in arrivo un nuovo paio di cuffie leggerissime e Xiaomi Blackshark, lo smartphone da gaming del produttore cinese. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S si mostra in un render ufficiale, si avvicinano Blackshark e nuove cuffie proviene da TuttoAndroid.

In attesa della sua presentazione ufficiale, lo Xiaomi Mi MIX 2S è apparso in Rete in due nuove immagini dal vivo. Guardiamole insieme e scopriamone le feature

Oggi vi mostriamo un render di Xiaomi Mi 6X, basato sulle indiscrezioni circolate in Rete nelle scorse settimane. Il nuovo smartphone della compagnia cinese dovrebbe utilizzare una doppia fotocamera posteriore, posizionata in modo simile a quella di iPhone X, con schermo 8:9 e lettore di impronte nella cover posteriore.

Xiaomi Mi 7 torna protagonista di un nuovo leak, le immagini mostrerebbero parte del retro del prossimo top di gamma di Xiaomi. Le immagini mostrano una doppia fotocamera ed un retro in vetro o ceramica con frame in metallo. Xiaomi Mi 7 potrebbe essere presente al MWC 2018 in programma tra un mese.