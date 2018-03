Xbox | iniziano gli sconti primaverili sui giochi digitali e sul Live Gold

surface-phone

(Di martedì 27 marzo 2018) L’inverno è passato, la primavera è tornata e Microsoft non si lascia sfuggire occasione per dare il via a delle nuove offerte per: è arrivato lo Spring Sale nello store! A partire da oggi, 27 marzo 2018, fino al 9 aprile gli utenti potranno usufruire di tantissime offerte e promozioni su decine e decine di, tra cui alcuni anche molto noti e di recente uscita come Destiny 2, FIFA 18, CupHead, Battlefield 1, Forza Motorsport 7, Assassin’s Creed Origins, Call of Duty WWI e così via dicendo. E’ previsto uno sconto massimo del 75% per chi possiede l’abbonamentoattivo, per tutti gli altri c’è comunque un buon 65% che può determinare un risparmio non indifferente. La lista completa è accessibile da questo link.Anche, l’abbonamento periodico di Microsoft che consente di giocare online e di ricevere ...