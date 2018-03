West Bromwich | l’Ad Jenkins preoccupato per finanze del club

Rubano un taxi : denunciati 4 giocatori del West Bromwich : Rubano un taxi: denunciati 4 giocatori del West Bromwich Quattro giocatori del West Bromwich Albion, squadra all’ultimo posto della Premier League, sono stati denunciati, e ora sono sotto inchiesta da parte della polizia locale, per aver rubato un taxi a Barcellona. Il West Brom si trova in Catalogna per un miniritiro di una settimana e […] L'articolo Rubano un taxi: denunciati 4 giocatori del West Bromwich sembra essere il primo su ...

Il West Bromwich licenzia il... presidente : LONDRA - Ore di tensione in casa West Bromwich. Il giorno dopo la sconfitta di Stamford Bridge contro il Chelsea per 3-0, la proprietà ha annunciato il licenziamento del presidente John Williams e ...

Probabili Formazioni Chelsea-West Bromwich Albion - Premier League 12-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-West Bromwich Albion, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Debutto ufficiale per Giroud, solito undici per gli ospiti. La 27^giornata di Premier League si chiuderà con il match di Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e il WBA. Blues che vengono da un periodo nerissimo dopo la sconfitta patita sia con il Bournemouth che contro il Watford, perdendo punti importantissimi in ottica Champions League per ...

Inter - addio Sturridge : resta in Premier e va al West Bromwich : Daniel Sturridge è un nuovo giocatore del West Bromwich Albion. Come se non bastassero il criptico "dire addio è crescere" di Icardi e il "non ci sono le condizioni per Pastore" di Ausilio, nel giro ...

Probabili Formazioni Manchester City-West Bromwich Albion - Premier League 31-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-West Bromwich Albion, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Citizens che dovranno fare a meno di Sané per un mese, ritorno di Rondon dal 1′ negli ospiti. La 25^giornata di Premier League vedrà la sfida dell’Ethiad Stadium tra la capolista Manchester City e il West Bromwich Albion. I padroni di casa hanno ripreso a macinare vittorie in tutte le competizioni, e si apprestano a questo ...

Probabili Formazioni Liverpool-West Bromwich Albion - FA Cup 27-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-West Bromwich Albion, FA Cup 2017/2018, ore 20.45: Turnover a centrocampo per i Reds, dubbio Evans nel WBA. Il sabato di FA Cup, valido per il 4°Turno, si chiuderà con la sfida di Anfield tra Liverpool e West Bromwich Albion. Padroni di casa che vengono dalla pesante sconfitta con lo Swansea, che ha ridimensionato le aspettative dei Reds, ma che di certo non li priverà dei favori del pronostico per il ...