Wanda Nara-Maxi Lopez | prima udienza per il ' caso telefonino'

Maxi Lopez : 'I rapporti con Wanda Nara ancora non sono buoni' : MILANO - Ha parlato dei rapporti con la ex moglie, dicendo che 'ancora non sono buoni', l'attaccante dell'Udinese, Maxi Lopez , nella deposizione di stamattina nel processo milanese a carico di Wanda ...

Inter - incontro con Wanda Nara : la clamorosa richiesta di Suning Video : In casa #Inter a tenere banco è la trattativa per il rinnovo del centravanti argentino, #Mauro Icardi. Il poker alla Sampdoria prima della sosta, decisivo per lo 0-5 finale, ha certificato come Maurito sia tornato in grande forma dopo un infortunio all'adduttore che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un mese, vedendolo tornare in campo nel match contro il Napoli, pareggiato 0-0. Un poker che ha portato il capitano nerazzurro a quota ...

Cosa c'è dietro la grafia di Wanda Nara : ama la sua immagine "costruita" : La scrittura di Wanda Nara esprime un comportamento aperto, estroverso, dotato di senso estetico e amante della propria immagine costruita con attenzione per non apparire eccessiva. Possiede tuttavia ...

Wanda Nara : "Mauro Icardi è qualità e quantità in campo e fuori" (foto) : Va tutto a gonfie vele tra Wanda Nara ed il calciatore dell'Inter Mauro Icardi. Diversamente da quanto si vociferava qualche mese fa in merito ad una crisi della coppia, tra i due invece, è sempre più amore. Lo conferma proprio la moglie di Icardi alla Gazzetta dello sport con parole che esprimono la perfetta sintonia che il calciatore cerca di equilibrare fra il lavoro e la famiglia:Mauro è qualità e quantità, in campo e fuori. Come ...

Wanda Nara : "Icardi ama l'Inter. Il rinnovo? Vale ogni giorno di più" : Wanda Nara , sua moglie e agente, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha elogiato il marito sia come uomo che come calciatore: 'Mauro è qualità e quantità, in campo e fuori. Come vuole esserci ...

Wanda Nara : 'Icardi? Vale ogni giorno di più' : 'Non posso prevedere il futuro, ma posso dire che il progetto della famiglia Zhang ci piace. Hanno voglia di crescere e di far tornare l'Inter tra i grandi club'. A parlare e' Wanda Nara, moglie-...