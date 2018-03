Wall Street chiude in rosso | crollano Facebook -4 | 92% e Twitter -12%

Scandalo profili affossa le 'big web' a Wall Street : Facebook -4 - 92% - Twitter -12% e Google il 4 - 47% : I titoli tecnologici, sull'onda dello Scandalo Facebook, affossano Wall Street che chiude in netto calo, con il Dow Jones che perde l'1,44% a 23.857,71 punti, il Nasdaq in negativo a 2,93% a 7.008,81 ...

Wall Street - affondano i tecno-titoli : 22.28 Lo scandalo Facebook travolge i titoli tecnologici a Wall Street. La fine delle contrattazioni fotografa Twitter in caduta libera con un calo del 12,03%. Tonfi pesanti anche per Facebook (-4,92%), Google (-4,47), Microsoft (-4,6%),Amazon (-3,78%),Apple (-2,56%). Non poteva non risentirne l'andamento generale della seduta della Borsa di New York.Il Dow Jones ha perso l'1,44%, il Nasdaq il 2,93%. In territorio negativo anche l'indice ...

Red Hat festeggia a Wall Street i dati sui ricavi : Vigoroso rialzo per Red Hat , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,12%, dopo l'aumento dei ricavi nel trimestre grazie alla forte domanda di prodotti cloud. A ...

Wall Street tonica - continua il rimbalzo : Partenza al rialzo per gli indici di Wall Street che proseguono il rimbalzo della vigilia, mentre si allentano i timori di una guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti , che hanno messo i mercati ...

Wall Street dovrebbe proseguire i guadagni di ieri - attesa partenza in rialzo : ... ad esempio un'eventuale guerra commerciale potrebbe danneggiare l'economia. A livello societario, l'attenzione rimane rivolta a Facebook dopo che l'agenzia federale per la difesa dei consumatori , ...

Il rimbalzone di Wall Street fa sperare le Borse europee : BTP, LO SPREAD TORNA A 140, OGGI L'ASTA BOT Chiusura in negativo per i Btp, che hanno scontato un mix di fattori, dall'evoluzione della situazione politica italiana, alle aste e alle prese di ...

Le Borse Ue chiudono in rosso nonostante Wall Street - pesano le tensioni geopolitiche : MILANO - I mercati europei non riescono a recuperare dopo le vendite di venerdì scorso generate dall'annuncio di Donald Trump di dazi verso la Cina: l'andamento delle Borse del Vecchio continente si ...

Wall Street tonica - indici in allungo : Sul versante macro, ha sorpreso in positivo l'indice del distretto Fed di Chicago sull'attività nazionale , CFNAI, che ha mostrato un forte recupero dell'economia, nel mese di febbraio. Ha deluso, ...

Wall Street rimbalza - l'Europa no : Piazza Affari la peggiore : ... visto che, per l'Eurozone economic outlook di Ifo Institut e Istat, l'economia dell'area euro mantiene un profilo espansivo in linea con la crescita dell'economia mondiale e del commercio ...

Wall Street positiva - indici in rimonta : Sul versante macro, ha sorpreso in positivo l'indice del distretto Fed di Chicago sull'attività nazionale , CFNAI, che ha mostrato un forte recupero dell'economia, nel mese di febbraio. Sulle prime ...

Dazi e guerra commerciale fanno tremare Wall Street : Gli operatori di Borsa: domani si capirà quanto dura la correzione Lo aveva detto Donald Trump: «Ai nostri amici di Wall Street i Dazi non piacciono». E così venerdì, all'entrata in vigore del ...

Borse in rosso - spettro di una guerra commerciale. Anche Wall Street negativa : In Europa Piazza Affari limita i danni (-0,49%), Francoforte la peggiore (-1,8%). Per Wall Street la peggior settimana da gennaio 2016: S&P500 e Dow Jones in calo di oltre il 5%, Nasdaq 100 di oltre il 7 per cento. In rialzo il petrolio per la tensione Usa-Iran, Brent torna sopra 70 dollari...

Wall Street chiude in netto calo : Dow Jones -1 - 78% - Nasdaq -2 - 10% : La Borsa di New York chiude per il secondo giorno consecutivo con un forte calo, sullo sfondo dei timori di una guerra commerciale dopo i dazi di Trump. A Wall Street l'indice Dow Jones perde l'1,78% ...

Wall Street si conferma incerta a metà seduta : Il timore è che tra Stati Uniti e Cina possa scoppiare una guerra commerciale nociva per l'intera economia globale, anche se per il momento la Casa Bianca ha esentato dal provvedimento l'Unione ...