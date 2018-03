: #Facebook precipita a Wall Street, perde oltre il 5%. #Google cala di oltre il 4%, #Twitter -12% - TgLa7 : #Facebook precipita a Wall Street, perde oltre il 5%. #Google cala di oltre il 4%, #Twitter -12% - martinapennisi : Perché lo scandalo Cambridge Analytica sta affondando Facebook a Wall Street (e perché il destino dei nostri dati è… - TgLa7 : Facebook travolta da scandalo Cambridge Analytica affonda a Wall Street -

Lo scandalo Facebook travolge ilogici a. La fine delle contrattazioni fotografa Twitter in caduta libera con un calo del 12,03%. Tonfi pesanti anche per Facebook (-4,92%), Google (-4,47), Microsoft (-4,6%),Amazon (-3,78%),Apple (-2,56%). Non poteva non risentirne l'andamento generale della seduta della Borsa di New York.Il Dow Jones ha perso l'1,44%, il Nasdaq il 2,93%. In territorio negativo anche l'indice S&P500, che ha chiuso a -1,73%.(Di martedì 27 marzo 2018)