Volvo Ocean Race | vento forte | velista cade in mare | le speranze di ritrovarlo sono “in

Vela : incidente alla Volvo Ocean Race : La Volvo Ocean Race è il giro del mondo a Vela in equipaggio, i team stanno prendendo parte alla 7/a tappa, da Auckland, in Nuova Zelanda a Itajaí, in Brasile.

Inquinamento - gli oceani di plastica con gli occhi dell’unica italiana alla Volvo Ocean Race : “Bottiglie e spazzatura al limite degli iceberg” : “Con le correnti, una bottiglia di plastica che cade in mare in Africa può arrivare tranquillamente nel mezzo dell’Oceano Indiano!”. Non è certo un esempio teorico quello di Francesca Clapcich. La velista triestina che ilfattoquotidiano.it ha intervistato via Skype da Hong Kong è l’unica donna italiana a partecipare alla Volvo Ocean Race (VOR), regata che fa il giro del mondo in equipaggio a tappe, 45.000 miglia ...