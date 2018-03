Voglio dare il mio piccolo esempio rinunciando a 280mila euro di stipendio

Roberto Fico : “Rinuncio all’indennità da presidente della Camera. Finita l’epoca dei privilegi. Voglio dare l’esempio” : “Rinuncio totalmente alla mia indennità di funzione da presidente della Camera”. È l’annuncio fatto da Roberto Fico ai microfoni del Tg1. “L’epoca dei privilegi è Finita, dobbiamo tagliare i costi della politica e razionalizzare i costi della Camera. Ed io Voglio dare il buon esempio“, ha detto il neo presidente di Montecitorio, eletto il 24 marzo con i voti del Movimento 5 stelle e del ...

Roma - Schick : "Sento la pressione - ma non Voglio andare via" : "Le cose non sono andate come immaginavo, ma io dimostrerò che sono da Roma. Anche perché davanti ho uno degli attaccanti più forti al mondo, Dzeko, e da lui imparerò tutto. Non voglio andar via". Direttamente dal ritiro della Repubblica Ceca, Patrik Schick parla per la prima volta, dopo mesi, sulle difficoltà che sta vivendo in ...

Napoli - Sarri : 'Rinnovo falso problema - Voglio dare il 100%' : Per cinque-sei squadre sono un momento di grande stress, con tanti giocatori che girano per il mondo ed hanno lo stress dei viaggi massacranti. Io vedrò i miei giocatori reduci dalle nazionali ...

Crisi Valtur - l'allarme dei sindacati : “Vogliono liquidare e licenziare i dipendenti” : Fumata nera per il caso Valtur, dopo l'incontro avvenuto al ministero dello Sviluppo economico tra l'azienda e i sindacati. A lanciare l'allarme per i dipendenti a rischio licenziamento è stato Luca...

[Il retroscena] La grande paura del Def allontana il nuovo governo. Centrodestra e M5S Vogliono dare la colpa Gentiloni : Sarà Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia dimissionario appena eletto alla Camera dei deputati nel difficile collegio di Siena, a firmare un nuovo piano economico-finanziario del Paese che, ...

Handanovic : 'Non Voglio nemmeno pensare di non andare in Champions' : Da Astori, ai sogni scudetto dell'Inter fino alla corsa Champions League, Samir Handanovic para tutte le domande e risponde nella lunga intervista concessa a Il Corriere dello Sport : ecco le dichiarazioni dello sloveno. ASTORI - 'Tutti adesso ne parlano, ma per come sono fatto io, anche per rispetto dei familiari, questo è il momento del silenzio. Domenica mattina eravamo ...

“Basta - me ne Voglio andare”. L’inaspettato forfait di Antonella Clerici. Il futuro professionale dell’amata conduttrice de La prova del cuoco adesso è chiaro. A dire cosa sta succedendo nella sua vita (anche privata) è proprio lei : “È una certezza…” : Da qualche tempo i riflettori del gossip sono puntati su Antonella Clerici, non tanto per la sua vita privata, ma quanto per il suo percorso lavorativo che appare stranamente incerto e pieno di dubbi. L’amata conduttrice della prova del cuoco sta infatti per lasciare la trasmissione e i telespettatori non sono troppo contenti di ciò. Ma soprattutto la curiosità è su dove la potranno ancora seguire. A rispondere a questa domanda è ...

Roma - Nainggolan : 'Non sono un piantagrane - Voglio il Mondiale. Potevo andare al Chelsea' : Come calciatore questa è una delle cose migliori che si può ottenere', ha detto a Sport Voetbal Magazine. Non è un mistero il rapporto di odio e amore tra il Ninja e il ct del Belgio Martinez. In ...

Macchè suv - Voglio guidare una ruspa! A Las Vegas si può. E se volete sfasciare un’auto… : Quante volte, figliolo? Quante volte tu, automobilista disciplinato, avresti voluto essere, anziché alla guida della tua utilitaria, nella cabina di una gigantesca ruspa e sollevare di peso quel… che ti ha beffato nella rotonda, che ti ha sorpassato a 200 orari, che ti ha bloccato posteggiando in seconda fila con le quattro frecce? Ebbene, automobi...

"Otto anni meravigliosi insieme a Bea. Ci siamo divertiti tanto. Ho avuto una famiglia bellissima - ora Voglio solo ricordare" : "Faceva sempre più fatica a respirare. E mangiava poco, il segno che stava per arrivare un'altra crisi. Lunedì mattina l'ho presa in braccio, non riusciva a stare sulle gambe. Ci abbiamo scherzato sopra. Quando è stata male a casa dei nonni, sono arrivato da lavoro che stava perdendo conoscenza". Il padre di Beatrice, la bambina morta a 8 anni per una patologia rarissima contro la quale ogni cura si è rivelata ...

Juventus - Allegri e la maledizione della Champions : “non Voglio più andare in finale” [VIDEO PARODIA] : La Juventus ha chiuso l’andata degli ottavi di finale di Champions League con un 2-2 che in vista del ritorno sorride al Tottenham. In ogni caso la qualificazione è ancora apertissima e i bianconeri hanno tutte le carte in regola per ottenere il passaggio del turno. Al termine della sfida con gli ‘Spurs’, Massimiliano Allegri ha voluto sottolineare questo aspetto lasciandosi andare ad un duro sfogo in conferenza stampa contro i ...

FRANCESCA CIPRIANI SI RITIRA?/ Video - "ma chi l'ha detto che Voglio andare a casa?" (Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCA CIPRIANI sull'Isola dei Famosi 2018 nonostante svenimenti, alcuni litigi e la testimonianza a Processo Ruby che poteva portarla al ritiro. Riuscirà a resistere ancora sull'Isola?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 18:02:00 GMT)

Annalisa a Sanremo 2018/ Video - l'intervista esclusiva alla 3° classificata : Voglio andare a scoprire il mondo : Annalisa terza classificata in questa edizione del festival di Sanremo: la speranza di un ritorno della canzone femminile a sonorità più delicate e meno urlate. ANGELO OLIVA(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 08:15:00 GMT)

Biglia : 'Primi mesi difficili - Gattuso ha cambiato tutto. Non sono Pirlo - ma Voglio andare oltre i miei limiti' : Le critiche? Sinceramente, non leggo, non guardo i canali di sport, guardo il calcio, certo, perché mi piace perché finita questa carriera, vorrei continuare in questo sport, che mi appassiona. So io ...