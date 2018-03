Visita fiscale | da aprile certificati digitali per tutela della privacy

Visita fiscale - in calo le assenze per malattia dei dipendenti PA : Certificati e giorni di malattia in calo per i dipendenti pubblici dopo l’introduzione del polo Unico per la Visita fiscale. L’Inps ha reso noto in questi giorni i primi dati relativi all’entrata in vigore del polo unico per monitorare il fenomeno di astensione dal lavoro per malattia dei dipendenti pubblici e privati, prendendo come riferimento i certificati medici inviati dal medico e le visite mediche di controllo effettuate ...