Violenza privata e lesioni alla domestica Rinviato a giudizio Claudio

Monza - “ Violenza privata contro Fabrizio Gatti” : ex vicepresidente di Confindustria Brianza condannato a 14 mesi : Condanna a un anno e due mesi di reclusione per il “re” del legno brianzolo, Mario Barzaghi, titolare della Effebiquattro di Seregno, già vice presidente di Confindustria Monza Brianza . Con le stesse accuse, di violenza privata contro il giornalista dell’Espresso Fabrizio Gatti, è stata condannata a 8 mesi di reclusione anche la figlia Giovanna. La sentenza è stata letta nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 febbraio, dal giudice del ...

Blue Whale - indagini archiviate. Una ventenne indagata per stalking e Violenza privata : Una valanga di denunce, ma un solo caso accertato. La procura di Milano, dopo mesi di indagini , va verso una serie di richieste di archiviazione per le tante inchieste aperte sul caso ' Blue Whale ', ...

Passeggero non ha il bigliettoE il capotreno lo fa scendere Condannato per Violenza privata : Un capotreno di Trenitalia è stato Condannato per violenza privata dopo aver fatto scendere un Passeggero da un treno perché sprovvisto di biglietto regolare. L'incredibile vicenda è avvenuta in Veneto Segui su affaritaliani.it