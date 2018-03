Video Siracusa Reggina | 0-0 | | highlights della partita | Serie C 32giornata

Lecce- Siracusa - sfida da uomini duri : se non ci credete - restate a casa Video : Il #Lecce è pronto ad affrontare una delle gare più impegnative da ora alla fine del campionato di #Serie C. Digerita, con tante difficolta', la sconfitta di Caserta, adesso è tempo di guardare avanti, senza voltarsi mai. Le sconfitte servono per uscire dai momenti di crisi ancora più forti ed il dolore delle ossa rotte, deve essere battuto dalla forza della determinazione. La societa' ha fatto il suo ed ha creato l'iniziativa amico abbonato con ...

Diretta/ Siracusa Reggina (risultato finale 0-0) info streaming Video e tv : Deludente pareggio a reti bianche : Diretta Siracusa Reggina: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Posticipo del girone C di Serie C trasmesso in chiaro su RaiSport(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 22:26:00 GMT)

Video/ Paganese Siracusa (1-2) : highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata) : Video Paganese Siracusa (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita della 31^ giornata della Serie C. Aretusei in avanti con Bernardo e Altobelli.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:28:00 GMT)

