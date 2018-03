Video Gol Serbia U21-Italia U21 0-1 | Highlights e Tabellino Amichevole 27-3-2018

lanotiziasportiva

(Di martedì 27 marzo 2018) Risultato FinaleUnder 21-Under 21 0-1: Cronaca eGol MARCATORI27 Marzo. A Novi Sad la secondadella nuovaUnder 21 targata Evani sconfigge di misura lagrazie alla seconda rete decisiva in altrettante partita di Luca Vido. L’attaccante del Cittadella, che pochi giorni fa da subentrato aveva pareggiato la partita, questa volta parte dal primo minuto, risultando non solo il man of the match, ma anche il migliore in campo grazie ai suoi guizzi. Buona prova in generale degli azzurrini che hanno senz’altro sofferto la compattezza degli avversari. Da segnalare un’eccellente prova sdi Simone Edera, che nel secondo tempo è stato davvero pimpante e propositivo in avanti. Evani può essere così soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: aria di conferma per lui? CronacaU21-U21 0-1,27 Marzo ...