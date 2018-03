Video di Fedez e Chiara Ferragni a Emigratis | Pio e Amedeo svaligiano la loro villa a Los

Emigratis 3 - Pio e Amedeo a letto con Fedez e Chiara Ferragni – Video : Indietro 27 marzo 2018 2018-03-27T10:03:20+00:00 ROMA – Continua il viaggio a scrocco per il mondo di Pio e Amedeo in Emigratis 3.Il duo di scrocconi, improvvisati influencer, vola fino a Los Angeles per incontrare Chiara Ferragni.L’intimità domestica della regina dei fashion blogger e di Fedez viene violata dall’ingorda ignoranza di Pio e Amedeo. Dopo aver […]

Prime foto in famiglia di Fedez e Chiara Ferragni con Leone : polemiche sul web per il Video dell’allattamento : Arrivano d'oltreoceano le Prime foto in famiglia di Fedez e Chiara Ferragni con Leone: a 5 giorni dal parto, la coppia ha già ripreso la normale vita quotidiana a Los Angeles. I due neo genitori si stanno godendo la nascita di Leone insieme a tutta la famiglia nella propria abitazione a Los Angeles: in vista del parto, infatti, Fedez e Chiara sono stati raggiunti dai rispettivi genitori, e quindi neo nonni di Leone, per trascorrere qualche ...

Fedez neo papà culla il piccolo Leone - su Instagram il primo Video del figlio : Chiara Ferragni ha postato una stories nella quale si vede Fedez neo papà, a torso nudo, che culla il bimbo su una sedia a dondolo.

Fedez - scherzo a J-Ax e vendetta a Le Iene/ Video - ma lo zio vomita e non piange! : Il rapper Fedez si è vendicato dell’amico J-Ax organizzandogli uno scherzo con l’aiuto de Le Iene. Ricordiamo e rivediamo quanto successo nel marzo 2017.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:34:00 GMT)

