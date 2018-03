Via libera dal Consiglio comunale | la Tari calerà dello 0 | 3%

Banco Desio - Via libera a vendita 1 - 1 miliardi di NPL : Il CdA di Banco Desio ha approvato un programma di cessioni di NPL per un controvalore lordo di 1,1 miliardi di euro. Lo annuncia l'istituto spiegando che è prevista anche la realizzazione di un'...

Grecia - Via libera dell'ESM a tranche da 6 - 7 miliardi : "Una parte dei fondi andrà direttamente nell'economia greca ed aiuterà il Paese a ricostruirsi un cuscinetto di liquidità " - ha affermato il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno - plaudendo alla ...

Il Viagra compie 20 anni : nel 1998 il Via libera negli Usa : Il Viagra compie 20 anni: nel 1998 il via libera negli Usa Il Viagra compie 20 anni: nel 1998 il via libera negli Usa Continua a leggere

Uefa : Via libera al quarto cambio e nuovi orari : A partire dalla prossima stagione, le competizioni Uefa entrano in un nuovo ciclo di tre anni, e diversi cambiamenti sono stati annunciati come parte della loro evoluzione. Facendo seguito a quanto ...

Olimpiadi invernali - giunta dà Via libera a costituzione associazione Torino 2026 : Giochi no, Giochi sì a Torino. C’è stato il via libera da parte della giunta comunale a un provvedimento che autorizza l’avvio delle procedure per la costituzione dell’associazione Torino 2026, un soggetto, senza fini di lucro, che avrà il compito di curare le attività di studio, analisi e ricerca necessarie per valutare le condizioni di fattibilità dell’eventuale candidatura di Torino ad ospitare i Giochi olimpici invernali in programma ...

Via libera e conferme al bilancio 2017 del Credito Valtellinese : Il consiglio di amministrazione del Credito Valtellinese ha esaminato e approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, confermando integralmente i ...

Serie A - domani Via libera a rimborso biglietti di Sassuolo-Napoli : I tifosi che avevano acquistato i biglietti per Sassuolo-Napoli, match della 30esima giornata di Serie A in programma il prossimo 31 marzo, match inizialmente previsto alle 15 e poi spostato alle 18, potranno chiedere il rimborso a partire da domani. Lo annuncia il Sassuolo con una nota sul suo sito ufficiale. “In considerazione dell’avvenuto cambiamento di orario della partita Sassuolo- Napoli, in programma sabato 31 Marzo 2018 alle ...

Infrastrutture : Veneto dà Via libera a nuova società gestione Autostrada Ve- Ts (2) : (AdnKronos) - “La nuova società, che si colloca all’interno del quadro normativo nazionale ed europeo, nasce – sottolinea Forcolin - nella consapevolezza che le politiche infrastrutturali rappresentano uno dei settori di intervento pubblico di maggior rilevanza. Il mantenimento in mano pubblica di q

Infrastrutture : Veneto dà Via libera a nuova società gestione Autostrada Ve- Ts : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) - La Giunta regionale del Veneto ha approvato il provvedimento per la costituzione della nuova società, la cui denominazione sarà “società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.”, che sostituirà Autovie Venete S.p.A. nella gestione dell’Autostrada Venezia – Trieste con diramaz

Congresso dà il Via libera ai dati per l'Fbi. Allarme privacy negli Usa : Tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire la loro privacy: sono due obiettivi che, da qualche anno, paiono in netto contrasto. Il tema è più che mai attuale, visti gli ultimi episodi di cronaca relativi allo scandalo di Cambridge Analytica e Facebook. E prima ancora le clamorose rivelazioni su telefoni e pc 'spiati', tirate fuori da Wikileaks. negli Stati Uniti il Congresso ha ...

Yoox Net-a-Porter positiva dopo Via libera UE a OPA Richemont : Teleborsa, - Seduta incolore per Yoox Net-a-Porter , che sta riportando un modesto +0,11%, dopo il via libera dell'antitrust europea all'OPA di Richemont. L'UE ha infatti annunciato che la ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : riviViamo la danza libera di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : riviviamo il programma libero dei Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron: L'ESIBIZIONE DEI CAMPIONI DEL MONDO Papadakis/Cizeron MOSTRUOSI! Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron incantano nella ...

Londra - Via libera a perquisizione della sede di Cambridge Analytica : Via libera alla perquisizione della sede londinese di Cambridge Analytica , CA, , la società di consulenza politica, sospettata d'aver usato a scopo di propaganda dati di 50 milioni di utenti di ...