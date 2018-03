Vento forte | atterraggi turbolenti all' aeroporto di Madeira VIDEO

Volvo Ocean Race - Vento forte : velista cade in mare - le speranze di ritrovarlo sono “in diminuzione” : A causa di condizioni meteo avverse caratterizzate da vento forte, nell’ambito della Volvo Ocean Race, John Fisher (47 anni, del team Sun Hung Kai/Scallywag) è caduto fuori bordo lunedì a circa 1400 miglia nautiche a ovest di Capo Horn. Le speranze l’uomo sono “in diminuzione“, hanno spiegato gli organizzatori sottolineando che Fisher indossava l’equipaggiamento di sopravvivenza appropriato in quel ...

Meteo - allerta maltempo al Sud : in arrivo pioggia e Vento forte : Una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico raggiungerà nelle prossime ore il nostro paese, interessando prima la Sardegna e successivamente le regioni meridionali, portando piogge...

Maltempo in arrivo al Sud - nuova allerta per piogge e forte Vento - : Temporali in Sardegna, con possibile rischio idrogeologico. Da domenica 25 marzo peggiorano le condizioni su tutto il meridione. Il lunedì porterà temperature più miti ovunque. LE PREVISIONI

Maltempo in arrivo al Sud - nuova allerta per piogge e forte Vento : Maltempo in arrivo al Sud, nuova allerta per piogge e forte vento Temporali in Sardegna, con possibile rischio idrogeologico. Da domenica 25 marzo peggiorano le condizioni su tutto il meridione. Il lunedì porterà temperature più miti ovunque. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Vento forte a Roma : cade albero a Guidonia - ferita grave una donna : Un albero alto circa 20 metri, a causa del forte Vento, è crollato a Guidonia, in provincia di Roma: una donna è rimasta gravemente ferita. La 41enne è stata trasportata in elisoccorso dal 118 in gravi condizioni all’ospedale San Camillo: la donna è arrivata al nosocomio intubata, con trauma cranico, toracico e agli arti inferiori. Sul posto i carabinieri di Guidonia. L'articolo Vento forte a Roma: cade albero a Guidonia, ferita grave una ...

Albero cade a Guidonia per il forte Vento. Ferita una donna : Roma – Albero di 20 metri cade a causa del forte vento. Un ferito grave Roma – Il forte vento ha causato la caduta di... L'articolo Albero cade a Guidonia per il forte vento. Ferita una donna proviene da Roma Daily News.

Il futuro governo della città e il Vento forte dell'antipolitica : Le statistiche delle precedenti amministrative in Italia ampiamente dimostrano che i movimenti che sono espressione dell'anti politica, come fu cinque anni fa quello di Renato Accorinti e potrebbe ...

Continua Vento forte in Toscana : ANSA, - FIRENZE, 21 MAR - Oggi e domani ancora vento forte di Grecale su gran parte della Toscana. Il codice arancione emesso ieri, e valido per tutta la Toscana fino alle ore 17 di oggi, è stato ...

Maltempo : al Sud Vento forte e pioggia - attesa la neve : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia continuerà a produrre i suoi effetti anche nelle prossime ore su buona parte del paese, con venti forti dal nord al sud, nevicate al ...

Allerta meteo Molise : ancora neve e Vento forte per domani 22 marzo : La Protezione civile regionale conferma anche per domani 22 marzo la fase di criticita’ ‘gialla’ per neve sul Molise centrale e occidentale, ‘arancione’ sulla costa per quanto riguarda le condizioni del mare. Il bollettino meteo emesso oggi indica precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi deboli o localmente moderati. I fenomeni potranno assumere carattere nevoso ...

Allerta meteo Toscana : ancora Vento forte su gran parte della regione : La Sala operativa della protezione civile regionale informa che il codice arancione emesso ieri e valido per tutta la Toscana fino alle ore 17 di oggi e’ stato trasformato in giallo e avrà validità fino alla mezzanotte di domani per gran parte della regione. L’unica zona esclusa è la Lunigiana per la quale il codice giallo avrà validità fino alla mezzanotte di oggi. Inoltre è stato emesso un codice giallo per ghiaccio a partire dalla ...

Maltempo Firenze : allerta per Vento forte - chiusi i giardini comunali : A seguito di conferma dell’allerta arancione per vento forte, resteranno chiusi fino alle 17 di oggi i giardini comunali di Firenze. Per oggi era stata disposta l’apertura ritardata alle 10, una misura precauzionale per “valutare opportunamente le condizioni di fruibilità” alla luce “delle previsioni meteorologiche aggiornate alla prima mattina“. Confermato il codice arancione e visto il bollettino del Centro ...

Maltempo Toscana : forte nevicata sull’Amiata - Vento forte a Firenze : Ondata di Maltempo nel sud della Toscana: i Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti nella notte a causa della forte nevicata che ha interessato la zona del Monte Amiata. La strada provinciale che porta a Prato della Contessa è stata chiusa a causa degli alberi caduti sulla carreggiata. Numerosi gli interventi del Comando di Grosseto. La Sala integrata di protezione civile della Città Metropolitana Firenze ricorda che è in vigore ...

Allerta Meteo - a Prato domani chiusi parchi - giardini - cimiteri e piste ciclabili per il forte Vento : Scatta l’Allerta arancione per vento forte in tutta la Toscana. E a Prato il sindaco, Matteo Biffoni, emana un’ordinanza per disporre la chiusura fino alle 17 di domani di parchi, giardini pubblici, cimiteri, impianti sportivi all’aperto o coperti da tensostrutture o palloni, delle piste ciclabili. Lo annuncia una nota dell’amministrazione comunale. In base alle previsioni del centro funzionale della Regione Toscana dalle ...