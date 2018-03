: Veicolo pirata uccide operaio su A14 - NotizieIN : Veicolo pirata uccide operaio su A14 - pirata_21 : Dal 31 marzo le nuove vetture dovranno montare un sistema che permetterà di localizzare il luogo dell'emergenza e i… -

L'addetto a un cantiere autostradale è stato investito e ucciso da un mezzo che poi si è allontanato senza prestare soccorso, sulla A14, nei pressi di San Lazzaro di Savena. La vittima era originaria di San Severo (Foggia). Nel cantiere c'erano alcuni colleghi, che però erano ad alcuni metri di distanza e non hanno assistito all'investimento.L'uomo stava sistemando dei cartelli in corsia di sorpasso quando è stato travolto. Il conducente potrebbe non essersi accorto dell'impatto,poiché non sono caduti i birilli.(Di martedì 27 marzo 2018)