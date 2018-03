Varoufakis lancia il nuovo partito anti-austerity | «Liberi dal debito»

Luigi de Magistris e Yanis Varoufakis lanciano il loro progetto politico per le Europee del 2019 : Yanis Varoufakis, cofondatore del movimento europeo DiEM25, Luigi de Magistris, presidente del movimento demA, Benoit Hamon, già candidato alle presidenziali francesi, e forze progressiste da Germania, Polonia, Danimarca, Grecia e Portogallo si incontrano a Napoli per costruire la prima lista transnazionale per le elezioni Europee.I rappresentanti di tutte le forze politiche riunite a Napoli terranno una conferenza stampa congiunta, in ...