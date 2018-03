: @primadellalba1 @salvosottile … ??????? ..bello , bravo allo ‘sbirro che non ha arrestato nessuno! La gent… - DMSebastiano : @primadellalba1 @salvosottile … ??????? ..bello , bravo allo ‘sbirro che non ha arrestato nessuno! La gent… - foxes7777 : @FedeAngeli Usa il giornalismo per propaganda. Ma nessuna parola per l'arrestato di Ostia... ah no... ne ha utilizz… - iris_versari : RT @carlobonini: #DaphneCaruanaGalizia Arrestato in Virginia il proprietario della Pilatus Bank, il buco nero svelato da Daphne prima di pa… -

Ildi unasegreta a nord di New York,Keith,è statodopo vari scandali sessuali che hanno coinvolto le numerose discepole,marchiate a fuoco con le sue iniziali e abusate ripetutamente. Keith, co-fondatore delladenominata, è statoin Messico.Secondo la denuncia,il-noto nel gruppo come "Vanguard"- aveva creato un sistema che schiavizzava le donne, costringendole a lavorare per portare i proventi allae sottoponendole a continui abusi sessuali.(Di martedì 27 marzo 2018)