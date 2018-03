Usa | polizia uccide giovane nero disarmato in California

Afro-americano ucciso da polizia Usa - agenti scagionati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Barcellona - scontri tra polizia e manifestanti dopo l’arresto di Puigdemont in Germania. Agenti Usano i manganelli : scontri tra manifestanti e polizia si sono registrati a Barcellona durante la protesta di piazza organizzata dopo l’arresto del leader indipendentista Carles Puigdemont in Germania. La polizia in tenuta antisommossa ha colpito i manifestanti con i manganelli, tentando di respingere una folla di persone che cercavano di entrare negli uffici del rappresentante del governo spagnolo in Catalogna. La polizia catalana ha bloccato la strada e ...

Usa - nero ucciso dalla polizia scatena proteste : ora spunta un video : Gli abitanti di Sacramento erano scesi in strada per protestare, bloccando l'autostrada e il palazzetto dello sport dove era in programma una partita di basket dell'Nba. Il video ha però riaperto il ...

In fiamme l'auto di una donna a SiracUsa - interviene la polizia : Gli agenti della polizia di Siracusa, alle ore 5,30 circa, sono intervenuti in via Alaimo Da Lentini, per l'incendio di una Ford Fiesta di proprietà di una donna di 58 anni. Cause da accertare. ...

TASER - PISTOLE ELETTRICHE PER LA POLIZIA ITALIANA/ Negli Usa 500 persone uccise in 10 anni : TASER, PISTOLE ELETTRICHE per la POLIZIA ITALIANA: via libera anche per i carabinieri. Una nuova arma in dotazione per le nostre forze dell’ordine a partire da oggi: sperimentazione al via(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:12:00 GMT)

Pistola taser a polizia e carabinieri - via alla sperimentazione : "Come negli Usa" : La Pistola taser sarà in uso alla polizia, la sperimentazione inizia da sei città: Milano, Brindisi, Caserta, Catania, Padova e Reggio Emilia. Il taser è una Pistola elettrica che...

Usa - auto Uber senza conducente investe pedone : il video dell’incidente diffuso dalla polizia dell’Arizona : Usa, auto Uber senza conducente investe pedone: il video dell’incidente diffuso dalla polizia dell’Arizona La macchina era in modalità autonoma ma con un guidatore a bordo, che però non è riuscito a intervenire in tempo Continua a leggere

Usa - media locali : la polizia ha ucciso l'Unabomber del Texas : Il presunto autore degli attentati dinamitardi in Texas, una sorta di nuovo Unabomber, è stato individuato e ucciso dalla polizia. Lo riferiscono i media americani. Negli ultimi giorni l'uomo aveva ...

Polizia lo ferma al volante - lui pretende di Usare patente a nome di Homer Simpson : L'uomo ha fornito una patente con tanto di foto e firma del noto personaggio dei cartoon e per lui sono scattati multa e sequestro del veicolo.Continua a leggere

Londra - romana di 18 anni uccisa da baby-gang : i genitori accUsano polizia e ospedale : Calci, pugni, in dieci contro una fino a ridurla in fin di vita. Una baby gang composta da ragazze inglesi di origine africana e lei, Mariam Moustafa, in compagnia di un amico, Pablo, che ha potuto ...

Brasile - omicidio Marielle : i proiettili Usati dai killer in dotazione alla polizia : Brasile, omicidio Marielle: i proiettili usati dai killer in dotazione alla polizia Provengono da un lotto venduto agli agenti federali di Brasilia nel 2006. La polizia ha aperto un’inchiesta interna Continua a leggere L'articolo Brasile, omicidio Marielle: i proiettili usati dai killer in dotazione alla polizia proviene da NewsGo.

Esule russo trovato morto a Londra : la polizia indaga per omicidio. Johnson accUsa Putin per la spia avvelenata : Aperto un fascicolo per omicidio sulla morte a Londra di Nikolai Glushkov, ex socio dell'oligarca anti-Putin Boris Berezovski, anch’egli morto in circostanze non ancora chiarite. Il decesso sarebbe avvenuto per soffocamento, a causa di una qualche forma di «pressione sul collo»...