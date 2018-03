: #News #Usa, Fbi indaga su pacchi sospetti - CybFeed : #News #Usa, Fbi indaga su pacchi sospetti - Mu_ul_lil : Dipartimento di stato usa Osac Fbi -

L'Fbi stando su una decina di, alcuni contenti materiale esplosivo, inviati in basi militari dell'area di Washington Dc. Secondo la Cnn, sia la base di Fort Belvor, in Virginia, sia quella di Fort McNair, a Washington, hanno ricevuto i. La struttura di McNair è stata evacuata e poi riaperta ieri. Solo la scorsa settimana è stato morto nella sua auto il 'serial bomber' di Austin, in Texas, che con i suoibomba ha ucciso due persone in tre settimane prima di togliersi la vita.(Di martedì 27 marzo 2018)