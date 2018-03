Usa - Emma e i giovani simbolo della lotta alle armi : È salita sul palco ed è rimasta in silenzio per sei interminabili minuti e venti secondi. Gli stessi impiegati dal 19enne Nikolas Cruz per compiere la strage del liceo Marjory Stoneman Douglas di Parkland, in Florida. Era San Valentino, il 14 febbraio scorso ed Emma Gonzalez, 18 anni, era in aula come ogni giorno. Mentre sotto i colpi d’arma da fuoco di quello studente che era stato espulso e i cui problemi mentali erano noti, perdevano la ...

Usa - due donne simbolo della marcia contro le armi : Emma Gonzalez e la nipote (di 9 anni) di Matin Luther King : Emma ha 16 anni e nessuna paura di urlare al presidente Trump e alla lobby delle armi che devono vergognarsi. Ha vissuto sulla propria pelle la strage nel liceo di Parkland. Yolanda di anni ne ha appena 9, è la nipote di Martin Luther King e anche lei dice di avere un sogno: “Un mondo senza armi”. Sono due donne, due ragazze, il volto simbolo della protesta studentesca affinché gli Usa rendano più stringenti le regole ...

U&D - Gemma Galgani contro Giorgio Manetti : "Mi ha offesa troppe volte - la porta è chiUsa per sempre!" : ROMA ? ?La porta è chiusa per sempre?, Gemma Galgani, protagonista del trono over di ?Uomini e donne?, salottino sentimentale condotto da Maria De filippi e...

Uomini e Donne - Gemma Galgani : "Giorgio Manetti? Porta chiUsa per sempre" : Gemma Galgani, tra le protagoniste più discusse del trono over di Uomini e Donne, al settimanale Oggi, in edicola questa settimana, ha affidato una confessione molto intima che riguarda la sua vita sentimentale. La dama del programma di Maria De Filippi, dopo un continuo tira e molla, ha messo una pietra sopra la storia con Giorgio Manetti, con cui, nelle ultime settimane, c'è forte tensione. I due ex fidanzati, in puntata, si stanno ...

Uomini e Donne/ Tina contro Gemma : Giorgio Manetti sotto accUsa - Gianni non ci sta! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Continua l'infinito scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: quale sarà la risposta di Maria De Filippi all'appello del pubblico?(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:19:00 GMT)

Uomini e Donne - Gemma Galgani : Giorgio? “La porta è chiUsa per sempre” : Uomini e Donne, parla Gemma Galgani: Giorgio Manetti? “La porta è chiusa per sempre, mi ha offeso troppe volte” In un’intervista uscita nell’ultimo numero del settimanale Oggi Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne si racconta. Per farlo sceglie di passare una giornata a Torino, la sua città natale, dove (attraverso […] L'articolo Uomini e Donne, Gemma Galgani: Giorgio? “La porta è chiusa per ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 15 marzo 2018. Gemma accUsa Anna : io non sono falsa come te! : Nel video di Uomini e Donne, vedrete ciò che accadrà nella seconda Puntata del Trono Over. Gianni Sperti è convinto che la verità tra Anna e Giorgio verrà a galla. Ida deve confessare un segreto a Riccardo! Uomini e Donne: Gianni Sperti è l’unico, insieme a Gemma Galgani che non crede ad Anna Tedesco! La seconda parte di Uomini e Donne Over sarà davvero carica di tensione. Affianco agli ...

Uomini e Donne/ "Gemma e Giorgio? Trattamenti diversi della redazione" : l'accUsa degli ex! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. "Per Gemma Galgani e Giorgio Manetti un diverso trattamento rispetto agli altri": parlano due ex del programma(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Gemma Galgani contro Tina Cipollari : 'Non torno con Giorgio per colpa sua. Mi vuole vedere chiUsa in un ospizio' : 'Senza dubbio è un ostacolo per una sua riconciliazione con Giorgio'. Una delle cause del mancato ritorno di fiamma fra Gemma Galgani e Giorgio Manetti nella trasmissione di Maria De Filippi sarebbe ...

Uomini e Donne/ Anna Tedesco e Giorgio Manetti insieme? La dama sbotta e accUsa Gemma (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Anna Tedesco e Giorgio Manetti, amici o qualcosa in più? La dama si sfoga sui social e accusa Gemma Galgani(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Tina Cipollari tronista - Gemma la accUsa : Giorgio Manetti pronto a corteggiarla? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Tina Cipollari nuova tronista, Gemma Galgani la stuzzica. Giorgio Manetti pronto a scendere per corteggiare l'opinionista?(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : Sossio sotto accUsa - lite tra Gemma e Anna : oggi Uomini e Donne: Sossio Aruta non convince nessuno, nuova lite tra Gemma e Anna per Giorgio Su Canale 5 alle 14.45 ci attente una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo il confronto tra Ida e Riccardo, che sembrano non riuscire a chiarire la loro posizione, Angelo sente il bisogno di […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Sossio sotto accusa, lite tra Gemma e Anna proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma contro Giorgio : l'accUsa shock della dama! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Giorgio "specula" sui sentimenti di Gemma? La dama, furiosa e in lacrime, accusa Manetti e le cose peggiorano.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani accUsa Tina : "Pretendo rispetto da donna a donna!" (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Continua lo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, la dama chiede "rispetto da una donna a un'altra donna!"(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 07:05:00 GMT)