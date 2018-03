Usa e Ue uniti contro la Russia Espulsi oltre 100 diplomatici 

Avvocato acc Usa i vigili urbani : “Spedizione punitiva sotto casa” : Tutta la storia è in questa fotografia. L’ha scattata, venerdì mattina, Michele Scola, Avvocato civilista di Torino. Appena uscito di casa, si è trovato ad attenderlo tre agenti della polizia municipale. Le moto di servizio parcheggiate dall’altro lato della strada. «Favorisca i documenti, suoi e dello scooter». Un controllo casuale? Certo che no. ...

Gli Stati Uniti hanno accUsato il regime di Assad di avere compiuto un attacco col cloro vicino a Damasco : Gli Stati Uniti hanno accusato il regime siriano del presidente Bashar al Assad di avere compiuto un attacco chimico sui civili nell’enclave controllata dai ribelli a Ghouta orientale, vicino alla capitale Damasco. L’attacco, che sarebbe stato compiuto usando il cloro, The post Gli Stati Uniti hanno accusato il regime di Assad di avere compiuto un attacco col cloro vicino a Damasco appeared first on Il Post.