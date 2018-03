Usa | addio a Linda Brown | il suo caso segnò la fine della segregazione razziale a scuola

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo : ‘Non sono la caUsa dell’addio di Arizona e April’ : Lo stipendio da 20 milioni di dollari all’anno che si è aggiudicata Ellen Pompeo per interpretare Meredith Grey per altri due anni non è la causa dell’uscita dal cast di Jessica Capshaw (Arizona) e Sarah Drew (April). L’attrice che da 14 stagioni da il volto a Meredith ospite di Ellen DeGeneres ha smentito categoricamente le voci che giravano “Non è assolutamente vero”. Secondo la Pompeo l’addio alla serie ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ Il secondo figlio non arrivato è la caUsa dell'addio? : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, acque ancora agitate? Spunta una “fan fedele e affettuosissima”. A riportare la voce è Dagospia. Le ultime notizie...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:20:00 GMT)

Addio di Tillerson. Ora Pechino teme i dazi - l’avvicinamento degli Usa a Taiwan e lo stop ai colloqui con la Nord Corea : La notizia del licenziamento di Rex Tillerson da Segretario di Stato del governo degli Stati Uniti era attesa. Anche in Cina. Pechino fa sapere via stampa che collaborerà con il nuovo capo della diplomazia statunitense Mike Pompeo, anche se alcuni esperti si dicono preoccupati di eventuali ripercussioni sui rapporti tra i due paesi e, soprattutto, sull’avanzamento dei colloqui sulla Corea del Nord. La prima volta che arrivò in visita ufficiale ...

“Addio a te - esempio di vita”. È morto da solo in ospedale. Se ne è andato a caUsa di alcune complicazioni - dopo una brutta malattia. Tutti perdiamo un uomo - ma non le sue parole eterne : Un artista pieno di ardore, con una storia incredibile. Ha attraversato mondi ed esperienze diverse tra loro e di tutto ciò ha fatto un’opera d’arte in continuo divenire. Aveva compiuto 87 anni due mesi fa, ma la sua salute era vacillante e a causa di alcune complicazioni era stato trasferito nel centro medico Jeanne Garnier, nella città di Parigi dove risiedeva da tempo. Lo scrittore e drammaturgo cubano José Triana, scrittore e ...

Usa - lascia Hope Hicks : era l’informatrice del presidente Trump. L’addio poche ore dopo l’audizione sul Russiagate : lascia anche Hope Hicks, uno dei consiglieri più stretti di Donald Trump. La 29enne ex modella – che si era unita alla campagna presidenziale nel 2016 – ha dichiarato di volersi dimettere dal ruolo di direttore delle comunicazioni della Casa Bianca. La decisione è arrivata a circa 24 ore dalla sua testimonianza davanti al Congresso sul Russiagate, l’indagine sui rapporti tra il Tycoon e il Cremlino nel corso delle ...

Addio alla net neutrality negli Usa dal 23 aprile : ecco cosa cambierà : La battaglia potrebbe inoltre finire in tribunale, divenendo non solo politica ma anche legale. E c'è un altro problema: le nuove regole sono, secondo alcuni, particolarmente lacunose dal momento che ...

“Mi viene da piangere”. Isola : un possibile addio - lo stress è alle stelle. Uno dei naufraghi non ce la fa più e dalle parole che Usa sembra quasi sull’orlo di un esaurimento. Secondo qualcuno reggerà ancora per poco. Assisteremo a un nuovo abbandono? Ennesimo colpo di scena : All’Isola dei Famosi la tensione cresce. In particolare è molto delicato – e sul punto di rottura – il rapporto tra Paolo Di Benedetto e Bianca Atzei. Le due, legate insieme da una corda per tutta la settimana, sono esaurite e non ce la fanno più. Comprensibile. Tra l’altro la vita in Honduras già non è facile, figuriamoci se passata in questo modo. Follia. La Di Benedetto, in particolare, ha ammesso di non reggere più. La convivenza forzata la ...

Addio al 'confessor-in-chief' Billy Graham - consigliere spirituale di 12 presidenti Usa : La sua influenza si è estesa al mondo della politica ed è stato consigliere spirituale di molti presidenti, e tra i leader religiosi più ascoltati in assoluto. "Il grande Billy Graham è morto, è ...

Addio al "confessor-in-chief" Billy Graham - consigliere spirituale di 12 presidenti Usa : È morto, in North Carolina, il reverendo Billy Graham, all'età di 99 anni, leader evangelico e figura centrale del movimento protestante negli Stati Uniti. La sua influenza si è estesa al mondo della politica ed è stato consigliere spirituale di molti presidenti, e tra i leader religiosi più ascoltati in assoluto."Il grande Billy Graham è morto, è stato unico, mancherà ai cristiani e a ...

Usa formalizzano l’addio alla net neurality - ecco cosa significa : (Immagine: pixabay) La Commissione federale per le comunicazioni Usa (Fcc) pubblicherà, mercoledì 21 febbraio, sul Registro federale (la Gazzetta ufficiale italiana) la norma approvata lo scorso 14 dicembre che permette ai fornitori di banda di prioritizzare internet, smantellando così la neutralità della rete voluta dall’amministrazione Obama nel 2015. Ancora prima che la Fcc votasse gli attivisti per la libertà della rete, insieme ad alcuni ...

Compact disc addio : chiude l'ultima fabbrica negli Usa : I servizi di streaming musicale come Spotify e Apple Music in abbonamento sono aumentati di oltre il 60% nel 2017. Se i cd verranno accantonati, tuttavia, Best Buy continuerà a vendere dischi in ...

Iniesta vicino all'addio al Barcellona : lo aspetta il Tianjin di Paulo SoUsa : Il fuoriclasse blaugrana pronto a volare in Cina a giugno: guadagnerà 20 milioni di euro netti a stagione

RagUsa - Deborah Iurato dà il suo addio al papà Salvo : Era malato da anni il papà della cantante Ragusana al quale aveva dedicato la sua vittoria ad Amici, proprio a lui che l'aveva sempre sostenuta

“Non apritelo - o addio telefonino”. Il messaggio “maledetto” che fa impazzire i cellulari. No - niente bufale. Purtroppo è tutto vero. Fate attenzione in particolare a questo simbolo (e alle conseguenze che può caUsare sui vostri dispositivi). Come difendersi : Chi avrebbe mai detto che, a dispetto dei progressi tecnologici, per mandare in tilt un iPhone sarebbe bastato un semplice carattere? Impensabile. Eppure perfettamente vero. Già nel 2015, in realtà, si era parlato parecchio del problema dei cosiddetti Effective Power, ossia una serie di caratteri che se inviati ad un iPhone causavano il crash di iOS. Nei mesi scorsi era stata la volta di un link “maledetto”, capace di far ...