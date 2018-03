Uomini e Donne | nuovi tronisti | torna Sabrina Ghio? L' inaspettata confessione

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Valentina Autieri contro Gemma Galgani : una nuova alleata per Tina (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. La dama ValenTina Autieri nuova alleata di Tina Cipollari contro Gemma Galgani? Ancora problemi per la dama....(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Sara Affi Fella nei guai : Oggi, lunedì 26 marzo, non andrà in onda la puntata prevista di Uomini e Donne a causa della prematura scomparsa del conduttore Fabrizio Frizzi. Stando però alle registrazioni, da domani potremo assistere a diversi episodi significativi a cui prenderanno parte le due belle troniste del trono giovani, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. In particolare un ruolo di spicco lo avrà la bella Sara, la quale avrà prima una discussione con il corteggiatore ...

Sabrina Ghio e Nicolò Raniolo : succede mesi dopo la scelta a Uomini e Donne. Ricordate come li avevamo lasciati? Solo oggi - quindi molto tempo dopo - si chiude il cerchio : Uomini e Donne, risale a diversi mesi fa il trono di Sabrina Ghio, la ex ballerina di Amici che no, non è riuscita a trovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi. Ha preso un secco no, per giunta. Un’esperienza, quindi, che si è conclusa malissimo con il rifiuto di Nicolò Raniolo. ”Lo scelgo anche se so che è un no”, aveva detto lei prima di chiamarlo. E non aveva torto. “Mi piace come persona ma ...

Uomini e Donne Gossip Eleonora Rocchini : appare con il braccio ingessato - ma s’accende la polemica : Uomini e Donne Gossip Eleonora Rocchini: appare su Instagram col braccio ingessato. Qualcosa va storto e s’accende la polemica Eleonora Rocchini di Uomini e Donne, fidanzata con l’ex tronista Oscar Branzani, nei giorni scorsi è stata vittima di un incidente. A darne notizia è stata la diretta interessata che è apparsa su Instagram con il […] L'articolo Uomini e Donne Gossip Eleonora Rocchini: appare con il braccio ingessato, ma ...

Uomini e Donne anticipazioni : bacio tra Nilufar e Nicolò - Giordano e Lorenzo vanno via : Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: bacio tra Nilufar e Nicolò Ferrari, Giordano e Lorenzo lasciano lo studio Oggi negli studi di Uomini e Donne si è registrata un’altra puntata del Trono Classico. Secondo quanto riportato dal blog newsued.com sembrerebbe che le protagoniste indiscusse di questa puntata siano state proprio Sara Affi Fella e Nilufar […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: bacio tra Nilufar e Nicolò, ...

Uomini e Donne - Giulia Latini : "Sto con Andrea - ha 28 anni ed è un avvocato" : Giulia Latini ha trovato l'amore. Dopo l'esperienza poco fortunata come corteggiatrice di Uomini e Donne, nella fattispecie dell'ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Luca Onestini, che le preferì Soleil Sorgè, la 23enne proveniente da Anzio, intervistata da Uomini e Donne Magazine, dopo una serie di flirt veri e presunti che le sono stati attribuiti nel 2017, ha trovato finalmente un nuovo fidanzato.Il fortunatissimo si ...

Uomini e Donne - Valentina Autiero : "Cerco un uomo dal carattere forte. La bellezza non basta" : Valentina Autiero è uno dei volti più noti del Trono Over di Uomini e Donne, nota per la sua "romanità" e per la sua schiettezza nell'esprimere le proprie opinioni. Tanto per cambiare, anche lei, anche se non ai livelli di Tina Cipollari ovviamente, non ha un rapporto sereno con la "collega" Gemma Galgani.Valentina Autiero ha 38 anni e proviene da Anzio. Dopo una frequentazione non andata a buon fine con Nicola, Valentina entrò in ...

Uomini e Donne - Gemma contro Sossio Aruta : "Un uomo col tuo cervello? Non lo vorrei!" : Da alcuni anni a questa parte, ormai, il trono over di Uomini e Donne non manca di riservare tante sorprese quanto scontri accesi e discussioni appassionate. Non da meno è stata la puntata dello show...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 27 marzo 2018 : Gemma Galgani si farà corteggiare insieme a Tina Cipollari! : In questo video vedrete quello che accadrà nella prossima Puntata di Uomini e Donne Classico! Gemma annuncia che si farà corteggiare insieme a Tina! Nilufar non riesce a domare i suoi pretendenti che sono ormai dei cavalli imbizzarriti. Lorenzo fa una sorpresa a Sara, ma questa crede che lui sia troppo eccentrico! Uomini e Donne: Gemma Galgani annuncia ai corteggiatori di Tina che presto sarà affianco a lei a farsi ...

Filippo Nardi sbarca a Uomini e Donne – Trono Over? : Trono Over di Uomini e Donne: arriva Filippo Nardi? Tra poco meno di un mese finirà la tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E uno dei naufraghi ad essere riuscito maggiormente a catalizzare l’attenzione del pubblico a casa è stato senza ombra di dubbio Filippo Nardi. Quest’ultimo fin dal momento in cui è iniziato il reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi ha mostrato un bel caratterino, arrivando a litigare spesso ...