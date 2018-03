Uomini e Donne Nicolò Ferrari e Giordano perplessi | l' ammissione di Nilufar Addati

Uomini e Donne Martina Luciani - ex di Giorgio Alfieri - è incinta : seconda cicogna - chi è il padre : ‘Uomini e Donne’, seconda figlio in arrivo per l’ex corteggiatrice Martina Luciani che visse un amore intenso con Giorgio Alfieri Martina Luciani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è incinta. Per lei si tratta della seconda cicogna, visto che è già madre di Asia, la figlia avuta con l’ex storico, il tronista Giorgio Alfieri. Correva […] L'articolo Uomini e Donne Martina Luciani, ex di Giorgio Alfieri, è incinta: seconda cicogna, ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 27/03 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con una parentesi tutta dedicata a Tina e ai suoi corteggiatori. Il primo a prendere la parola è Amedeo che indossa una maglietta con sopra stampata una foto che la ritrae. La bionda opinionista con il suo caratteristico savoir-faire suscita l’ilarità del pubblico. Subito dopo è il turno di Matteo che le dedica un ballo. Maria lancia una clip che ha per protagonista Gemma. La donna annuncia ai ...

I casting di Uomini e Donne a Milano! : Vuoi partecipare a Uomini e Donne? Nel mese di aprile a Milano si svolgeranno i casting del Trono Classico e del Trono Over! TRONO OVER 4 APRILE allo “Starhotels Ritz” in Via Lazzaro Spallanzani, 40 – 20129 Milano (MI), dalle 10.00 alle 16.00. PRIMA DI PRESENTARSI È NECESSARIO ISCRIVERSI AL FORM DEI casting CLICCANDO QUI. TRONO CLASSICO 5 APRILE allo “Starhotels Ritz” in Via Lazzaro Spallanzani, 40 – 20129 Milano (MI), dalle 10.00 alle ...

Uomini e Donne - la dichiarazione di Lorenzo : "Ho paura di innamorarmi di te" : Su Leggo.it seguiamo gli aggiornamenti di Uomini e Donne. Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne getta via la maschera e in un'esterna tenerissima dichiara il suo amore nei confronti di Sara....

Uomini e Donne - la rabbia di Tina : 'Se entra quel rottame faccio uno scandalo' : Tina Cipollari perde le staffe durante l'ultima puntata di Uomini e Donne. Prima di andare avanti con le storie del trono classico, l'opinionista riceve le avances dei suoi corteggiatori e un video ...

Chi è Sissy?/ L'amica di Luigi Mastroianni torna a scatenare le gelosie di Sara Affi Fella a Uomini e Donne : Sissy, L'amica di Luigi Mastroianni, torna a scatenare le gelosie e i sospetti di Sara Affi Fella a Uomini e Donne. Ecco chi è la misteriosa ragazza(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Uomini e donne | Trono classico | 27 marzo 2018 : [live_placement] prosegui la letturaUomini e donne | Trono classico | 27 marzo 2018 pubblicato su Gossipblog.it 27 marzo 2018 15:55.

Uomini e donne | Trono classico | 27 marzo 2018 | Diretta | Sara | Luigi | Lorenzo : [live_placement] prosegui la letturaUomini e donne | Trono classico | 27 marzo 2018 | Diretta | Sara | Luigi | Lorenzo pubblicato su Gossipblog.it 27 marzo 2018 15:28.

Uomini e Donne - la rabbia di Tina : "Se entra quel rottame faccio uno scandalo" : Tina Cipollari perde le staffe durante l'ultima puntata di Uomini e Donne. Prima di andare avanti con le storie del trono classico, l'opinionista riceve le avances dei suoi corteggiatori e un...

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne - confessione d'amore per Sara : "Sei la donna che voglio al mio fianco" : Grandi novità al trono classico di Uomini e Donne: durante una nuova esterna il corteggiatore LORENZO RICCARDI confessa i suoi sentimenti per la tronista Sara Affi Fella.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Uomini e donne | Trono classico | 27 marzo 2018 | Diretta | Gemma in studio... ma è uno scherzo : [live_placement] prosegui la letturaUomini e donne | Trono classico | 27 marzo 2018 | Diretta | Gemma in studio... ma è uno scherzo pubblicato su Gossipblog.it 27 marzo 2018 14:56.

Uomini e donne | Trono classico | 27 marzo 2018 | Diretta : [live_placement] prosegui la letturaUomini e donne | Trono classico | 27 marzo 2018 | Diretta pubblicato su Gossipblog.it 27 marzo 2018 14:44.

Filippo Nardi - dopo l'Isola punta a Uomini&Donne e Amici : È una corte spudorata quella di Filippo Nardi a Maria De Filippi. L'ex gieffino ed ex naufrago de l'Isola dei Famosi già a Verissimo aveva lanciato un messaggio a Queen Mary: Mi piacerebbe essere coinvolto in un programma di musica, visto che la musica è il mio lavoro principale, magari fare Amici Lavorando come Dj ed essendo un grande amante di musica Nardi vorrebbe sedere al fianco di Rudy Zerbi tra i professori di Amici, magari nella ...

Uomini e Donne Oggi/ In onda il trono classico - video anteprima : la sorpresa di Lorenzo (27 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 26 marzo 2018 in onda il trono classico. Lorenzo Riccardi sorprende Sara Affi Fella; problemi invece per la tronista con Luigi Mastroianni...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:20:00 GMT)