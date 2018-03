Uomini e Donne Martina Luciani | ex di Giorgio Alfieri | è incinta | seconda cicogna | chi è

I casting di Uomini e Donne a Milano! : Vuoi partecipare a Uomini e Donne? Nel mese di aprile a Milano si svolgeranno i casting del Trono Classico e del Trono Over! TRONO OVER 4 APRILE allo “Starhotels Ritz” in Via Lazzaro Spallanzani, 40 – 20129 Milano (MI), dalle 10.00 alle 16.00. PRIMA DI PRESENTARSI È NECESSARIO ISCRIVERSI AL FORM DEI casting CLICCANDO QUI. TRONO CLASSICO 5 APRILE allo “Starhotels Ritz” in Via Lazzaro Spallanzani, 40 – 20129 Milano (MI), dalle 10.00 alle ...