Uno chef stellato ha creato i piatti di Far Cry 5

BrUno Barbieri 4 Hotel - su Sky Uno lo Chef stellato conduce la gara fra gli albergatori : Essere ospiti di un Hotel tira fuori il lato più esigente e critico di ciascuno di noi. Ma cosa succede quando a giudicare un Hotel, le sue camere e i suoi servizi sono altri proprietari d’albergo? Su Sky Uno HD arriva dal 27 marzo alle 21.15 4 Hotel, la prima gara tv tra gli albergatori d’Italia. A condurre il programma, un vero esperto di hôtellerie che sa essere un cliente estremamente esigente, Che...

BRUNO BARBIERI, lo chef più stellato d'Italia, si prepara ad una nuova avventura televisiva al timone del nuovo programma 4 Hotel, in onda sempre su SkyUno.

Icardi via dall'Inter? Le parole di Wanda Nara, moglie e procuratrice del bomber argentino. Da una parte un'apertura ai nerazzurri, ma dall'altra mette in allerta il popolo interista...

Celebrity MasterChef Italia 2018 è pronto a debuttare su SkyUno HD con le quattro nuove serate in onda il giovedì da oggi, 15 marzo, alle 21.15. Chiusa la stagione regolare di MasterChef 7, vinto da Simone Scipione, tocca ai vip indossare i grembiuli, scaravoltare Mystery Box e dimostrare di conoscere i segreti - almeno i rudimenti - dell'alta cucina.

Celebrity MasterChef Italia - su Sky Uno HD la seconda edizione del vip cooking show : Il cooking show più amato della tv si sdoppia anche quest'anno. Dopo il successo della scorsa edizione, torna in onda in esclusiva su Sky Uno HD dal 15 marzo alle 21.15 Celebrity MasterChef Italia. Una nuova stagione del programma - produzione Endemol Shine Italy per Sky - che porterà ancora una volta tra i fornelli, a contendersi il titolo di Celebrity MasterChef 2018, <strong...

Celebrity MasterChef Italia 2 - cast concorrenti e giudici : dal 15 marzo torna la 2ª edizione su Sky Uno : Giovedì 15 marzo al via in prima serata su Sky Uno Celebrity MasterChef Italia 2. torna così la versione VIP del celebre cooking show che nella prima edizione aveva visto il trionfo di Roberta Capua. Scopriamo ora chi saranno i nuovi concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo, del giornalismo e dello sport che si sfideranno per il titolo di secondo Celebrity MasterChef Italiano. Al via la nuova edizione di Celebrity MasterChef Italia su ...

La finale di Masterchef Italia 7 su Sky Uno con tre chef stellati : chi vincerà questa edizione? : Mancano poche ore alla messa in onda della finale di Masterchef Italia 7 e c'è già chi è pronto a tifare per i tre finalisti che questa sera si giocheranno il tutto per tutto ottenendo così il titolo di vincitore. Il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy torna oggi, giovedì 8 marzo, alle 21.15 su Sky Uno HD, per l'assegnazione del titolo di settimo Masterchef Italiano. Ai fornelli si sfideranno Alberto Tortona, il 23enne micologo, ...

La versione di BrUno : "I miei Masterchef? Tra Bottura e Marchesi scelgo sempre Vissani" : La cucina italiana è davvero tra le migliori al mondo? 'Per me ci sono tre grandi cucine al mondo: l'italiana per la materia prima, la francese per la tecnica e il rigore, la libanese che fonde la ...

FINALISTI MASTERCHEF ITALIA 7: tra Alberto, Davide, Denise, Simone e Kateryna chi sarà eliminato ad un passo dall'ultimo atto? Per il pubblico, Davide non ha chances.

MasterChef Italia su Sky Uno. Stasera prova in esterna in Svizzera : Alberto, Davide, Denise, Kateryna e Simone sono i migliori 5 che si sfideranno Stasera nella puntata di MasterChef Italia - il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy - in onda alle 21.15 su Sky Uno HD. Con la Mystery Box di questa puntata i giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo alzano l'asticella. Per superare la prova non basterà cucinare bene, ma sarà necessario saper raccontare ...

MasterChef Italia su Sky Uno. Nella mistery box 7 chef che hanno chiesto asilo politico : Sono rimasti in 7 a contendersi il titolo di settimo Masterchef Italiano. Nella puntata di Masterchef – il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy –in onda giovedì 22 febbraio alle 21.15 su Sky Uno HD si giocheranno il tutto per tutto: il 23enne micologo di Tortona Alberto, il macellaio della provincia di Messina Antonino,il tecnico di radiologia di Varese David...

Carlo Cracco, prossimo all'inaugurazione del suo nuovo ristorante a Milano, non nasconde di voler "insegnare a mangiare per star bene". Tuttavia, il suo...